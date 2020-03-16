"Гигантская грыжа начала перерождаться в рак": певец Шура трогательно поцеловал врача в щеку после операции

С певцом Шурой (Александр Медведев) опять все не слава Богу. Только недавно он раскрыл жуткие подробности своей борьбы с онкологией. И вот теперь артист вновь столкнулся с недугом. На этот раз врачи поставили ему неутешительный диагноз и экстренно прооперировали.

За всю свою жизнь певцу Шуре не раз приходилось оказываться на больничной койке. Пластические операции, рак и многочисленные травмы серьезно подорвали здоровье звезды. Вокалист тщательно следит за своим состоянием и посещает докторов. Во время одного из плановых обследований ему поставили серьезный диагноз, который требовал экстренного хирургического вмешательства.

Исполнитель хитов "Холодная Луна" и "Твори добро" признался, что сначала не поверил своим ушам. "Ничего не болело, только изжога была", - поделился он в эфире программы "Звезды сошлись".

Как бы то ни было, врачи назвали ситуацию критической и настаивали на операции. К счастью, все прошло успешно.

shuramedvedev Снова я побывал в руках врачей

После хирургического вмешательства 44-летний артист записал видео со своими спасителями и поблагодарил их. "Ну вот и настало время сказать, что мне пришлось недавно пережить! Снова я побывал в руках врачей, и снова чудо! Не хотел раньше говорить, но сейчас можно, чувствую себя прекрасно. Около 20 лет страдал изжогой, никогда бы не подумал, что она может иметь такие страшные последствия. Пил таблетки и не задумывался, а в итоге операция". - поделился вокалист.

В свою очередь, лечащий врач Шуры раскрыл подробности его болезни: "У пациента гигантская грыжа пищевого отверстия диафрагмы с рефлюксом-эзофагитом, который уже начал перерождаться в рак".

После этих слов певец неожиданно поцеловал врача в щеку со словами: "Спасли меня от рака".

Сейчас Шуре придется соблюдать строгую диету и полностью отказаться от алкоголя. Стоит отметить, что сразу после выписки артист отправился на гастроли. По его словам, выступления для него очень важны, так как ему необходимы деньги. Поэтому отказываться от концертов по состоянию здоровья он не желает.

Стоит отметить, что несколько лет назад эпатажный артист столкнулся с онкологией. О страшном диагнозе он узнал случайно, но сразу же решил лечиться. "Врач мне сказал, что еще неделя - и я бы сдох. У меня метастазы уже были в голове... Вопрос «за что?» у меня даже не возникал. Я и так знал причину - не фиг было жрать столько наркоты", - вспоминал Шура в одном из интервью.

Чтобы излечиться от рака, артисту пришлось пройти десять курсов химиотерапии. По его словам, после пережитого он сделал выводы и стал больше верить в Бога.