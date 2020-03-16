2020-03-16T18:06:31+03:00
Звезды

Оксана Самойлова отпустила Джигана гулять с сыном после выписки из рехаба

Рэпер умилительно общался с малышом Давидом
Ольга ЛИБГАРДТ
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Певец вернулся к жене Оксане Самойловой и четырем детямПевец вернулся к жене Оксане Самойловой и четырем детямФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Рэпер Джиган выписался из реабилитационной клиники, в которой пробыл больше недели. Певец вернулся к жене Оксане Самойловой и четырем детям. В блоге артист разместил трогательное видео прогулки с сыном Давидом, который родился 18 февраля 2020 года.

Рэпер Джиган и малыш Давид погуляли по Майами. Папа возил новорожденного сына в коляске, рассказывая о том, что происходит на улице. Музыкант умилительно и тепло обращался к мальчику.

Однако не все поклонники с энтузиазмом восприняли данную новость. Многие встревожены тем, что Оксана Самойлова доверила мальчика отцу. Ведь, как предполагают подписчики, мужчина еще не до конца пришел в себя после срыва.

Джиган вышел из рехаба и пошел гулять с сыном.

Как бы то ни было, недавно многодетная мама четко дала понять - она будет помогать отцу своих детей. "Я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. Что будет дальше, я не знаю", - написала модель в блоге.

Напомним, до недавнего времени семья Оксаны Самойловой и рэпера Джигана всем казалась идеальной. 18 февраля 2020 года модель в Майами родила мужу сына Давида. Супруги уже воспитывали трех дочерей - Ариелу, Лею и Майю, поэтому мальчик был их долгожданным ребенком. Музыкант, узнав о том, что у него будет наследник, даже разрыдался, а потом стал сам не свой. Он стал публиковать многочисленные видео, в кадре он чаще всего позировал с бутылкой. Затем стало известно, что рэпер угодил в рехаб. Он сбрил брови и объявил себя "психбольным".

Оксана Самойлова тяжело переживает семейную драму. Красавица сначала написала, что "не хочет просыпаться в этот день", а затем опубликовала фотографию с дочерьми и новорожденным сыном. "Хорошо, что у меня есть мои дети", - подписала снимок звезда.

Тогда же появились слухи, что певец мог поднять руку на жену. Ходили слухи, что агрессия со стороны Джигана коснулась и малолетних детей. Якобы, когда певец распустил руки, модель вызвала врачей, которые увезли рэпера в реабилитационный центр. Однако позже инстамодель прояснила скандальную ситуацию с мужем. Мама четверых детей заверила: "Ни меня, ни детей никто не бил! Родительских прав я никого не лишаю".

ИСТОЧНИК KP.RU

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