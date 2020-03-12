Хочет лишить его родительских прав: рэпер Джиган напал на Оксану Самойлову

Скандал в семье рэпера Джигана и Оксаны Самойловой стал главной темой обсуждения в светской тусовке. Однако друзья и знакомые пары до недавнего времени старались не комментировать происходящее, ограничиваясь лишь фразами - "ситуация действительно серьезная". Но спустя трое суток стало известно, что на самом деле произошло в особняке звезд.

Осведомленные источники утверждают, что рэпер Джиган напал на Оксану Самойлову. Насколько сильно пострадала женщина, пока не известно.

Как пишет Super, модель теперь настроена категорично. Многодетная мать намерена развестись с супругом. Кроме этого Самойлова хочет лишить родительских прав отца четырех детей, младшему из которых нет и месяца.

Напомним, рэпер Джиган несколько дней шокировал публику странным поведением. Он неоднократно выходил в прямой эфир и ругался матом. Затем вступил в перепалку с рэпером Гуфом. Последний обвинил его в изменах жене, заявив, что часто встречал певца в стриптиз-клубе. После ряда неадекватных выходок певец угодил в рехаб. Поговаривают, что в наркоклинику его отправила Оксана Самойлова. Пользователи соцсети переживали, что муж мог избить модель. Ходили слухи, что агрессия со стороны Джигана коснулась и малолетних детей. Якобы, когда певец распустил руки, модель вызвала врачей, которые увезли рэпера в реабилитационный центр.

Случившееся стало шоком для друзей и знакомых пары. Поклонники пребывают в замешательстве - ведь всем казалось, что в семье музыканта царит идиллия. Джиган постоянно признавался жене в любви. Они поженилась в красивую дату 12.12.12. У супругов три дочери и сын. Ариела родилась в 2011 году. Лея - в 2014-м. Еще спустя три года на свет появилась Майя. Сын Давид родился 18 февраля 2020 года в Майами. Джиган присутствовал на родах и даже самостоятельно перерезал малышу пуповину.