Разведенки негодуют: Оксану Самойлову осудили за жалость к рэперу Джигану

Оксана Самойлова попала под шквал критики после своих слов о желании помочь рэперу Джигану "выбраться из беды". В настоящее время певец находится в реабилитационном центре. Модель ранее опровергла все слухи и домыслы о том, что певец якобы поднимал на нее и детей руку.

Некоторое время назад Оксана Самойлова обратилась к своим поклонникам и прояснила скандальную ситуацию с мужем - рэпером Джиганом. Судя по сообщению, которое мама четверых детей оставила в блоге, ей было нелегко решиться на официальный комментарий.

"Ни меня, ни детей никто не бил! Родительских прав я никого не лишаю. Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. Что будет дальше, я не знаю", - написала модель.

Казалось бы, вполне безобидное пояснение - жена и в горе, и в радости остается рядом с мужем, несмотря ни на что. В столь непростой для всех час она жалеет супруга, не опустила рук и намерена бороться за отца своих детей.

samoylovaoxana Даже не знаю, с чего начать

Однако не все подписчики поддержали Самойлову. Заявление Оксаны вызвало неоднозначную реакцию публики. Она буквально разбилась на два лагеря. Одни хвалят красавицу за мудрость, смирение и терпение, за верность и жертвенность. Другие, напротив, настроены воинственны, осуждают звезду и не понимают, "к чему пытаться сохранить идиллию, которой давно нет".

"Мудрые слова, все наладится", "Оксана, сил вам! Пусть все будет у вас хорошо. Вы прекрасная семья", "Разведенки негодуют! Как можно попытаться простить и понять мужа четверых своих детей, который хоть и не отличается ЗОЖем в последнее время, но зато на протяжении 10 лет дарит тебе сказку, с которым вы растите таких неземных детей. Уходи, говорят разведенки! Мы когда-то не простили... А Оксана так нагло ломает им систему мира. Она искренне, всем сердцем, добрая мама и жена", Комменты лиц с синей галочкой - ой, мудрая, рассудительная. Большее боятся советовать. Потому что все в одной и той же лодке. Комменты обычных, не медийных людей - послать такого папашу и мужа и начать уважать себя", "Народ, что Вы несете? Какие мудрые слова? Ей самой спасаться и детей спасать от этого монстра нужно", "Оксана, Вы правда считаете, что многолетние измены - это беда, из которой надо помогать выбираться? Или Вы даже сейчас будете отрицать этот факт?.. О Вас ноги вытирали и продолжают вытирать...", "Яркий пример зависимого и созависимой, которая думает, что это ее крест, который она несет, что спасет, исцелит, что он обязательно будет хорошим... Жаль ее, просто по-человечески жаль", "Ну давайте будем откровенными, Оксана с четырьмя детьми никуда и ни от кого не уйдет. Будут вам показывать опять красивую инстаграмную сказку. Ситуация, конечно, для Оксаны неприятная, так как ей приходится что-то объяснять", - делятся мнением фолловеры.

Напомним, до недавнего времени семья Оксаны Самойловой и рэпера Джигана всем казалась идеальной. 18 февраля 2020 года модель в Майами родила мужу сына Давида. Супруги уже воспитывали трех дочерей - Ариелу, Лею и Майю, поэтому мальчик был их долгожданным ребенком. Музыкант, узнав о том, что у него будет наследник, даже разрыдался, а потом стал сам не свой. Он стал публиковать многочисленные видео, в кадре он чаще всего позировал с бутылкой. Затем стало известно, что рэпер угодил в рехаб. Он сбрил брови и объявил себя "психбольным".

Оксана Самойлова тяжело переживает семейную драму. Красавица сначала написала, что "не хочет просыпаться в этот день", а затем опубликовала фотографию с дочерьми и новорожденным сыном. "Хорошо, что у меня есть мои дети", - подписала снимок звезда.