2020-03-16T22:45:14+03:00
Звезды

«Сердце может не выдержать»: психиатр-нарколог предупредил сорвавшегося Джигана

Эксперт считает, что поведение рэпера характерно скорее для «безмозглых подростков»
Елена ПЕТРОВА
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Самое страшное, рэпер миксует физическую активность с употреблением марихуаны. Выкурил косячок, побежал отжиматьсяСамое страшное, рэпер миксует физическую активность с употреблением марихуаны. Выкурил косячок, побежал отжиматьсяФото: Борис КУДРЯВОВ
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Вторую неделю поклонники не узнают рэпера Джигана: загулявший после рождения долгожданного сына многодетный отец ведёт себя неадекватно и всю свою неуемную активность транслирует в соцсетях. Артист то матерится при детях и требует от дочек принести папе пива, то публично оскорбляет коллег непечатной тирадой из отборных ругательств, то пьёт алкоголь и курит косячок прямо в наркологической клинике... А сегодня Джиган выложил видеоотчёт своего «побега» домой, увидев который, подписчики констатировали: парня так и не отпустило... При этом горе-папаша отправился один на прогулку с новорождённым сыном, что вызвало у поклонников серьезные опасения. Тем более, что в своём Инстаграме рэпер опубликовал страничку из Википедии со статьей о биполярном расстройстве - психическом расстройстве, при котором пациенту постоянно требуется помощь специалистов. Поклонники тут же сделали вывод: именно такой диагноз поставили Джигану.

Что это за болезнь, «Комсомольской правде» рассказал психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

- Да, клиническая картина набирается интересная. Вчера, начитавшись новостей, я даже сам подписался на Джигана в Инстаграме - посмотрел его сторис, прямые эфиры. Что тут скажешь: Остапа понесло, - поделился доктор Казанцев. - Но если говорить о биполярном расстройстве - это модный нынче диагноз в творческой среде, который раньше назывался «маниакально-депрессивный психоз». Приставка «би» означает двойственность состояния: больной то находится в приподнятом настроении, то впадает в депрессию. Заболевание это хроническое и требует постоянного наблюдения у психиатра и психотерапевта, в также применения поддерживающей терапии в виде лекарств. В период мании человек может предпринимать суицидальные попытки, продавать квартиры, избавляться от бизнеса - это страшная болезнь.

По словам эксперта, излечиться от такого расстройства невозможно, но добиться ремиссии вполне реально. А вот откуда берётся такая болезнь, доктора не знают. Но спровоцировать ее могут любые психотропные препараты - в том числе марихуана и алкоголь.

- Судя по видео Джигана в соцсетях, курит он отнюдь не сигареты, а именно травку, - полагает Алексей Казанцев. - А что самое страшное, рэпер миксует физическую активность с употреблением марихуаны. Выкурил косячок, побежал отжиматься. Это колоссальная нагрузка на сердце, и оно может просто не выдержать. Такое поведение больше характерно для безмозглых подростков, но никак не для 34-летнего многодетного отца.

Врач уверен, что случай Джигана очень похож на то, что случилось с дочерью королевы шансона Любови Успенской. Оба они сорвались в США, где марихуана легализована в некоторых штатах и продаётся в аптеках. А кроме того, на американском рынке есть множество разрешённых аналогов каннабиса. И для людей с неустойчивой психикой пристрастие к «легким» наркотикам может послужить спусковым крючком опасных расстройств.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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