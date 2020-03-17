Молодая жена Игоря Николаева показала изменившуюся фигуру

Юлия Проскурякова более десяти лет счастлива в браке с Игорем Николаевым. Пара воспитывает дочь Веронику. Молодая жена композитора не раз признавалась, что намерена подарить супругу еще детей. Поэтому слухи об интересном положении звезды то и дело мелькают в прессе, особенно если артистка выходит в свет в свободной одежде. Сама звезда настолько привыкла с подобным сплетням, что реагирует на них с юмором.

Юлия Проскурякова вновь заставила поклонников обсуждать свою возможную беременность. Это произошло после того, как молодая супруга Игоря Николаева показала изменившуюся фигуру. Артистка решила похвасталась вокальными данными, но все в итоге обсуждают ее внешний вид. Девушка часто подвергается критике за лишние килограммы и странные наряды.

Сейчас Юлия усиленно готовится к экзаменам в ГИТИСе. Совсем скоро у нее начнется сессия, которая каждый раз, по словам артистки, выжимает из нее все соки. В блоге Проскурякова разместила видео подготовки к экзамену по вокалу. На занятия девушка ходит без макияжа и прически. И выбирает одежду свободного кроя.

uliaveronika Выгляжу так, потому что на репетиции

"К этому предмету у меня особое отношение, петь я обожаю. Предвосхищая разные вопросы, сразу скажу: не беременна, выгляжу так, потому что на репетиции, ни на прическе, ни на гриме, ни в образе, ни на что не намекаю, просто пою...", - подписала она ролик.

Судя по ролику, в последнее время девушка немного поправилась. Да еще и платье, в котором предстала третья жена Николаева, создало видимость округлившегося животика. Поэтому поклонники все-таки завалили ее вопросами о беременности и не могли не раскритиковать внешний вид артистки.

"Юленька, вы беременны?", "Просто много кушает", "Не идет вам это платье, старит", "Наверное, шашлыки вкусные едите", "Фигура напрочь пропала", "Девушка, женщина всегда должна следить за своей внешностью. Тем более когда в общественном месте...", - делятся мнением фолловеры.

Напомним, Юлия Проскурякова на 22 года младше Игоря Николаева. Она стала его третьей женой. Музыкант и начинающая актриса счастливы в браке. Большая разница в возрасте их не смущает. Проскурякова предпочитает и в выборе нарядов, и в прическе отдавать предпочтение тому, что ей нравится самой. Она не гонится за модой, не изнуряет себя диетами и умеет радоваться мелочам. Более того, женщина не раз заявляла, что не намерена что-то менять в себе в угоду злопыхателям.