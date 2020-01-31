2020-01-31T19:19:39+03:00
Звезды

У поклонников перехватило дух от молодой жены Игоря Николаева в купальнике

Юлия Проскурякова показала экстремальное декольте
Ольга ЛИБГАРДТ
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У поклонников перехватило дух от молодой жены Игоря Николаева в купальникеУ поклонников перехватило дух от молодой жены Игоря Николаева в купальникеФото: Мила СТРИЖ
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Супруга Игоря Николаева часто подвергается критике за лишние килограммы, странные наряды и внешний вид. Юлия Проскурякова предпочитает и в выборе нарядов, и в прическе отдавать предпочтение тому, что ей нравится самой. Она не гонется за модой, не изнуряет себя диетами и умеет радоваться мелочам. Более того, 37-летняя женщина не раз заявляла, что не намерена что-то менять в себе в угоду злопыхателям.

Юлия Проскурякова на 22 года младше Игоря Николаева. Она стала его третьей женой. Музыкант и начинающая актриса счастливы в браке уже около девяти лет. Большая разница в возрасте их не смущает. Проскурякова отлично ладит со старшей дочкой мужа - Юлей, которая много лет живет в Майами. Как раз у нее и гостили Проскурякова, Николаев и их малышка Вероника.

uliaveronikauliaveronika
До свидания, Майами!
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Более того, именно в США Николаев устроил вечеринку по случаю празднования своего 60-летия. На мероприятии съехались близкие друзья артиста - Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров с детьми, Леонид Агутин, Анжелика Варум и другие знаменитости. Однако пришло время возвращаться домой, о чем и сообщила в своем блоге молодая супруга Игоря Николаева.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Проскурякова разместила несколько фотографий и видео с пляжа. Она позирует в слитном купальнике с экстремальным декольте, стоя на набережной на фоне океана. Стильный образ завершили солнцезащитные очки и соломенная шляпка. "До свидания, Майами!", - подписала она ролик.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Большинство подписчиков оставили в адрес Проскуряковой теплые слова. А некоторые фолловеры и вовсе заявили, что от такой красоты у них дух перехватило. Это и понятно - Юлия всегда отличалась скромностью. В ее блоге фото в купальниках можно по пальцам пересчитать. Восторженная публика попросила артистку почаще радовать их своими снимками в бикини.

ИСТОЧНИК KP.RU

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