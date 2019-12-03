2019-12-03T17:29:49+03:00
Звезды

"Все для достойной королевы": Игорь Николаев балует молодую жену

59-летний певец ничего не жалеет для Юли Проскуряковой
Ольга ЛИБГАРДТ
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Игорь Николаев с супругой Юлией.Игорь Николаев с супругой Юлией.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Юлия Проскурякова похвасталась роскошным подарком от Игоря Николаева. О такой щедрости мечтает наверняка каждая женщина.

Игорь Николаев очень трепетно относится к молодой жене. На днях он осчастливил Юлию Проскурякову огромной гардеробной размером с целую комнату. Музе 59-летнего композитора, как и любой другой женщине, приходится часто менять наряды. Их надо где-то хранить, а просторная гардеробная - лучший вариант.

"Когда муж новую гардеробную подарил, сразу же хочется нарядиться и пойти в какой-нибудь ресторанчик или в гости к друзьям", - рассказала в блоге фото Юлия. Артистка не скрывает, что осталась довольна сюрпризом от мужа.

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Когда муж новую гардеробную подарил...
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Она предстала перед публикой посреди гардеробной. На певице - роскошный костюм. Белые брюки идеально сели по фигуре 37-летней Проскуряковой, а пиджак и топик, расшитые пайетками, добавили образу шика.

Подписчики отметили, что новая гардеробная Юлии отличается роскошью и обилием зеркал в полный рост. Публика сошлась во мнении, что примерять одежду в такой гардеробной крайне удобно и комфортно. Не забыл Игорь и про примерочную. Эта зона выделена алыми шторами. Благодаря встроенным шкафам Проскурякова смогла разместить все свои наряды. Место нашлось и для обуви.

"Это просто лучший подарок", "Шикарная гардеробная", "Глаз не оторвать, все красиво!", "Не муж, а Дед Мороз, Юля!", "Будете теперь с Вероничкой наряжаться", "Все для достойной королевы", "Какая хозяйка, такая и гардеробная", "Ах, какая вы хорошенькая!", - пишут фолловеры.

Кстати, Игорь Николаев не только балует молодую жену, но и не забывает о себе любимом. Недавно в его доме появился небольшой спортзал, где певец планирует заниматься каждый день. Правда, как признался артист, поддерживать форму ему мешает лень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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