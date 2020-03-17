2020-03-17T22:20:05+03:00
Общество

Геннадий Зюганов - об Эдуарде Лимонове: Ушёл талантливый человек. Мы с ним не пикировались. Он душой болел за Россию

Об этом лидер КПРФ заявил на сайте kp.ru и на Радио «Комсомольская правда»
Александр ГАМОВ@gamov1
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Эдуард ЛимоновЭдуард ЛимоновФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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- Геннадий Андреевич, ушёл из жизни Эдуард Лимонов - политик и писатель.

- Сколько ему было лет?

- 77.

- Вы знаете, он пару или тройку дней назад представлял свою новую работу.

- А о чем работа?

- Я точно не могу сказать - от нас Сергей Шаргунов ходил. Позвони ему - он тебе расскажет.

Эдуард Лимонов - человек талантливый. Неординарный. Личность.

Путешествовал и по Америке, и по Франции.

Он, кстати, и тут - в России - был в патриотическом движении, создавал свою партию.

Ну, а он за Россию болел душой - это моя личная точка зрения.

В общем, давайте, прежде всего, помолчим. Выразим соболезнование всем друзьям и близким.

Талантливые люди, к сожалению, уходят из жизни слишком рано.

- Но вы с ним сильно не пикировались, да - с Эдуардом Лимоновым?

- Нет, я с ним никогда не пикировался, потому что он в народно-патриотическом движении участвовал, выступал, отстаивал интересы народа - правда, иногда с крайне радикальных позиций.

А я - сторонник широкого объединения патриотических сил. Я - за преобразования, которые бы всем помогли.

- Ну, давайте помолчим - я согласен с вами.

- И поклонимся.

Умер Эдуард Лимонов.

ПАМЯТЬ

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- Захар, ушла эпоха?

- Конечно, мы все сироты, мы все воспитаны Дедом, мы все его дети. Вообще его присутствие, его ругань несусветная, по моему поводу в том числе, она, конечно, была отличным мобилизационным ресурсом для меня. Я, прямо говоря, работал на то, чтобы он меня видел, чтобы он наблюдал. Я знаю, что он менял свои мнения касательно многих вещей, многих товарищей. Мне бы хотелось, чтобы он меня однажды оценил и сказал: ну да, да… Без этого мне, конечно, будет тоскливо. Но, безусловно, я занимаюсь его делом, продолжаю его дело и считаю себя его учеником. И горд этим, никогда от этого не отказывался. (подробности)

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Наверное, каждый второй некролог будет озаглавлен «Да, смерть» — у его партии была когда-то такая кричалка. Я бы назвал прощальное слово о Лимонове наоборот — «Нет, жизнь». Прозаик и человек, бывший воплощением той жизни, о которой, по крайней мере, подсознательно мечтает каждый. О нем часто говорили, что он пишет не столько книги, сколько свою биографию, и основное его произведение — это прожитые им на наших глазах годы, когда он то воевал, то митинговал, то ругался с кем-то. Захару Прилепину повезло — он оказался последним, с кем ругался (красиво, увлекательно, жестко) Лимонов. Быть примечанием к Лимонову — честь (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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