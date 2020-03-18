Коронавирус в мире, последние новости на 18 марта 2020 года: COVID-19 завоевал Европу, в церкви больше не целуют кресты

Число заболевших коронавирусом в мире неуклонно стремится к отметке в 200 000 человек. При этом смерть за вирусом не ходит. С начала пандемии умерло чуть больше 7800 человек. А вот успешно излечились больше 80 000 человек.

В минувшие сутки с обращением Владимир Путин обратился к россиянам. Президент призвал "отнестись к предпринимаемым шагам с пониманием".

- Благодаря оперативным мерам, принятым заранее, нам удалось сдержать массовое проникновение и распространение болезни в России. Несмотря на потенциально высокий уровень риска ситуация в целом находится под контролем, заявил президент.

Накануне стало известно, что коронавирус охватил все страны Европы. Последние дни оплотом здоровья в этой части света была маленькая Черногория. Границы страны закрылись еще до того, как болезнь удалось выявить на ее территории. COVID-19 подхватили две женщины, вернувшиеся в страну из-за границы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766999" frameborder="0"></iframe> Путин обсудил с правительством ситуацию с коронавирусом.

Черногория до вчерашнего дня была последней страной Европы, в которой не обнаружили больных коронавирусом.Фото: REUTERS

Войну с болезнью и ее распространением уже давно ведут государства. Теперь на эту дорожку пришла и русская православная церковь. Патриархия выпустила инструкцию для настоятелей храмов и рядовых мирян. Священникам рекомендовали не подавать креста и руки для поцелуев, дезинфицировать иконы, менять святую воду.

Иммунолог-аллерголог, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, сможет ли лето победить коронавирус. По его мнению, выяснить как ультрафиолетовое излучение и солнечные лучи влияют на него еще только предстоит.