В Италии из-за коронавируса временно отменили налоги, а во Франции — коммунальные платежи. Чем ответит Россия

ИТАЛИЯ

Для граждан на время эпидемии будут действовать ипотечные каникулы. До окончания карантина можно и не оплачивать налоги.

Всего на поддержку граждан, бизнеса и в целом экономики страны обещано выделить 340 млрд евро.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762850" frameborder="0"></iframe> Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе

ФРАНЦИЯ

Президент Эмманюэль Макрон пообещал приостановить начисление коммунальных платежей и платы за аренду жилья для наемных сотрудников, а также малого бизнеса. Пока приостановлена работа над пенсионной реформой.

Для возмещения убытков коммунальщикам и арендодаторам французское правительство собирается выделить 45 млрд евро. А в целом на поддержку экономики — порядка 500 млрд евро.

Вслед за крупнейшими городами Италии опустел и центр Парижа.Фото: REUTERS

ЧЕХИЯ

Банки предоставят жителям страны отсрочку по кредитам на три месяца. На те же три месяца граждане получат и отсрочку по налогам. Чешские власти утверждают, что делают это в том числе для того, чтобы люди не толпились в офисах банков и почтовых отделениях.

На поддержку пострадавших из-за коронавируса предприятий из бюджета выделено 600 млн крон (22 млн евро), обещано при необходимости эту сумму увеличить.

ИСПАНИЯ

Правительство попросило временно освободить от ипотечных платежей и взносов за аренду жилья людей, которые из-за коронавируса потеряли работу. Власти потребовали, чтобы таким пострадавшим не отключали за долги электроэнергию, воду и газ.

На поддержку экономики обещано выделить 200 млрд евро.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766565" frameborder="0"></iframe> Режим ЧС введён в Валенсии и Мадриде.Военные патрулируют испанские города

В стадии обсуждения — денежные компенсации уволенным в период эпидемии. Это уже — из бюджетов испанский провинций.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

И тут тоже вводятся ипотечные каникулы. Тем, кто испытывает финансовые трудности, разрешено три месяца не платить по ипотечным кредитам.

Всего британское правительство выделяет на поддержку бизнеса и граждан 330 млрд фунтов стерлингов (около 360 млрд евро) — это беспрецедентная сумма, около 15% ВВП Великобритании.

ГРУЗИЯ

Крупнейшие банки страны - TBC Bank и «Банк Грузии» - разрешили гражданам и предприятиям не платить по кредитам в течение трёх месяцев.

А ЧТО У НАС

Пока российское правительство в основном рассматривает меры по поддержке бизнеса. На них власти готовы выделить 300 млрд рублей (3,6 млрд евро).

Авиа- и туристическим компаниям, как самым уже пострадавшим, обещана отсрочка платежей по налогам и госгарантии для продления кредитов.

Малому и среднему бизнесу — расширение программ льготного кредитования и госгарантий. Может быть введена отсрочка платежей за аренду государственного и муниципального имущества.

Торговле обещаны краткосрочные льготные кредиты — чтоб в случае чего смогли закупить побольше товаров первой необходимости, которые граждане сейчас ударно сметают с полок. А подобные импортные товары на таможне будут пропускать по «зеленому коридору», в упрощенном порядке.

Также, возможно, государство компенсирует работодателям выплаты по больничным для тех граждан, которые вынужденно оказались на карантине.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

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