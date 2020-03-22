Юнна Мориц: Вирус вылез на рожицы дурочек и дурачков, которые очень тревожатся, что много живых старичков...

- Саша, ты понимаешь, - ты позвонил, а я как раз закончила фронт работ... Тебя интересуют «Письмо с фронта»?

- Да. Почему вы так назвали своё стихотворение?

- А там же написано: «фронт» в переводе «лоб». Это значит - лицом к лицу.

Фронт работ - где лицом к Творцу

Я работаю, жили чтоб

Во имя святого долга -

Очень и очень долго!

Понимаешь, Саша, сейчас со всех фронтов - из телеящика, из интернета, просто изо всех щелей прет эта "светлая идея"... Как замечательно, что вирус - убивает стариков, у которых и так просто ужасное здоровье, что их лечить.

И читаю вместе с тем одного итальянского врача, ему 38 лет, дежурит 6-й день, бессонные ночи, круглые сутки. И говорит о том, что они жутко сочувствуют пациентам, потому что их - врачей - заставляют больных и бедных отправлять домой умирать. И это воспринимается как циничная, практичная методика.

Да, это фронты, где идет война с человечеством, с человекостью, где людей убивают, отправляя домой помирать. Потому что болезни их, может быть, и лечатся, и даже наверняка лечатся, и они с этими болезнями жили бы еще очень долго, но они не нужны вместе со своими болезнями.

- И слава Богу, что у нас этого нет, Юнна Петровна.

- В России - наверняка нет. Я надеюсь, что нет. Мне хочется думать, что нет.

Но этим стихотворением я все-таки вношу… Как бы тебе сказать? «По закону - привет почтальону» называлась моя книга. А это - «Письмо с фронта».

Я почтальон, который имеет фронт работ и работает, - для того чтобы люди жили очень и очень долго. Потому что от этого зависит вообще ген долголетия страны, людей, наследственный ген долголетия.

Вчера журналюга одна в телепередаче совершенно распоясалась, пафосно, вдохновенно, жизнерадостно, тираническим голосом деспота буквально диктовала, что - да, как прекрасно, что вирус убивает стариков.

Люди это видят, люди это слышат. Эта журналюга получает за это деньги, а старики получают на свои мозги психическую атаку, которая их убьет безо всякого вируса. Тут никакого вируса не надо.

Вот насмотришься этих «фронтов», и не нужен никакой вирус.

Саша, я читаю очень много всего, что пишут наши вирусологи, наши очень опытные врачи. И первое, о чем они говорят, - это о том, что очень важно, чтобы не было этой психической атаки.

- Я считаю, что у вас «Письмо с фронта» - это антидепрессант.

- Ну конечно, это противоядие, антидепрессант. Как же можно смотреть на это все?

- Вы можете прописать это для посетителей сайта kp.ru и для радиослушателей? Можете прописать и прочитать?

- Прочитать тебе стих?

- Конечно. Это не только мне, Юнна Петровна.

(Как Юнна Мориц читает стихотворение - вы можете послушать прямо здесь и сейчас.)

Юнна Мориц: «Вирус вылез на рожицы дурочек и дурачков, которые очень тревожатся, что много живых старичков» 00:00 00:00

ПИСЬМО С ФРОНТА

Вирус вылез на рожицы

Дурочек и дурачков,

Которые очень тревожатся,

Что много живых старичков

Не вымерли до сих пор

Во имя святого долга -

Не жить на Земле так долго!

В телеящике - весь набор

Людоедства, где идиотки,

Идиоты, красуясь в ярости,

Орут, надрывая глотки,

Что вирус - убийца старости,

Отличное средство, чудо,

Избавит от лишних ртов!..

Но мы, старички, - оттуда,

Где вирусы всех сортов

И всех сортов людоедство

Нашу пытали плоть

С детства, но дал Господь

Нам такое секретное средство,

Что во имя святого долга

Живём на Земле так долго!

Фронт - в переводе - лоб,

Это значит - лицом к лицу,

Фронт работ - где лицом к Творцу

Я работаю, жили чтоб

Во имя святого долга -

Очень и очень долго!

С фронта пишу об этом

Ночью, перед рассветом...

С поэтским приветом!

- Саша! Хорошо?

- Блестяще, Юнна Петровна! То, что нужно нашим людям.

- Ну, кто будет это делать, если не мы? И мне совершенно безразлично, какие там… Знаешь, эти грязные всякие отклики, их пишут 2-3 человека, которые под разными именами к вам заходят, и делают каждый 10-15 откликов. Я уже это не читаю.

- Мы их не боимся.

- Я уже это не читаю, Саша. Потому что у меня фронт работ.

- И у меня.

- А я к тебе хожу все время. (Речь о соцсетях. - А.Г.)

- Мы на одном фронте. Я тоже к вам хожу.

- Я каждый день бываю у тебя...

- Я знаю. Мы вас любим. Когда вы заходите, мы это чувствуем.

- Понимаешь, ты еще не в том возрасте, но через 10 лет ты поймешь меня, насколько это просто преступление - то, чем они занимаются.

- Согласен.

Юнна Мориц: «Вирус вылез на рожицы дурочек и дурачков, которые очень тревожатся, что много живых старичков» 00:00 00:00

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