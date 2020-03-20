"Ваганыч красава": Евгений Петросян произвел фурор cвоей борьбой с коронавирусом

Пока пандемия коронавируса шагает по планете, знаменитости не устают соревноваться в различных флешмобах, посвященных Covid-19. Особенно звездам пришелся по душе челлендж с мытьем рук. Но ведь важно не просто показать процесс, но и рассказать. И здесь безусловным фаворитом оказался 74-летний Евгений Петросян. Сатирик обратился к поклонникам и произвел настоящий фурор.

Вот уже неделю Евгений Петросян и его молодая жена Татьяна Брухунова наслаждаются долгожданным отдыхом в Дубае. Супруги поселились в шикарных апартаментах, много гуляют, посещают рестораны и призывают публику не поддаваться панике из-за пандемии коронавируса.

Так, в своем блоге Брухунова, устав от истерии из-за коронавируса, решила пойти на жесткие меры. "Все, кто нагнетает панику по теме коронавируса и истерит под моими фотографиями, будут заблокированы! Я не хочу читать бредни!", - сказала, как отрезала красавица, которая на днях отметила 31-летие, показав фигуру в купальнике за 25 тысяч рублей.

bruhunova Все, кто нагнетает панику по теме коронавируса и истерит под моими фотографиями, будут заблокированы!

Татьяна заявила, что ей не сложно каждые 30 минут мыть руки и пользоваться антисептиком. "Вам же, если по душе забиться в шкаф и кричать, что начался апокалипсис, - хорошо. Только меня об этом оповещать необязательно! Будьте здоровы!", - поведала она.

Кстати, ее пожилой супруг тоже борется с коронавирусом мытьем рук. Он даже записал видео из своего роскошного номера. Сатирик предстал в тельняшке и показал, как уничтожает микробов.

petrosyanevgeny Гигиена прежде всего!

"Надо выбрать мыло, хорошо пенящееся. Желательно дезинфицирующее. Намыливать не менее 20 секунд. Каждый пальчик помыли, потерли. Полотенце тоже надо менять почаще. Раз в день. Для пущей верности можно еще антисептиком побрызгать, порастирать", - советует артист.

А потом неожиданно заявил, что многие начинают чихать со страшной силой. По словам юмориста, это никуда не годится. "Без платка! Заведи себе платок. У нас есть выражение «Чихал я на всех!». Это во время коронавируса выглядит преступлением. Не надо чихать и пугать главное всех своим чихом. Я желаю всем здоровья!", - резюмировал сатирик.

Ролик произвел настоящий фурор. "На это можно смотреть вечно!", "Спасибо большое!", "И Вам крепкого здоровья! Евгений Ваганович!", "Ваганыч красава", "С детства мой любимый юморист", - пишут восторженные поклонники.

Кстати, буквально день назад Лера Кудрявцева разместила в блоге видео, в котором знаменитости под бодрую музыку тоже моют руки. Павел Деревянко, Павел Воля, Евгений Стычкин, Федор Добронравов, Станислав Дужников и многие другие показали, как борются с ненавистными микробами.

Ранее западные знаменитости похвастались любовью к чистоте. Так, Арнольд Шварценеггер заверил, что моет руки 50 раз в день. А Хью Джекман поплясал перед умывальником, тщательно намыливая руки.