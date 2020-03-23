Андрей Кончаловский: «Я очень редко мыл руки до сегодняшнего времени. А сейчас приходится»

Андрей Кончаловский попросил своих друзей в Фейсбуке помочь ему в создании фильма.

- Я задумал документальный фильм-исследование, пока я назвал его для себя «Карантин по-русски». И я прошу вас стать моими соавторами, - объяснил задачу режиссер. - Друзья, мир меняется прямо на наших глазах. Уверен, потребуется время, чтобы осознать всё то, что сейчас происходит. Но было бы непростительной ошибкой не пытаться зафиксировать эти изменения.

Есть китайская поговорка (это выражение приписывают Конфуцию – Ред.): не дай вам Бог жить в эпоху перемен.

Мы сегодня живем в эпоху перемен глобального масштаба – вы сами видите, что происходит в мире.

В мире еще страшнее, чем у нас в стране. Мы с вами - часть истории. Данный момент хотелось зафиксировать, чтобы потом его попытаться проанализировать. Хотелось бы понять, как мы переживаем кризис, как мы переживаем эти трудности, чему мы учимся, меняемся ли мы. Хотелось бы узнать, как каждый из вас переживает это время, когда надо маску носить и мыть руки все время. Я очень редко мыл руки до сегодняшнего времени. А сейчас приходится. Чтобы вам было проще рассказывать о себе, я подготовил ряд вопросов. Ответы на них не могут быть правильными или не правильными. Они могут быть любыми. Главное, чтобы они быть искренними.

Мне бы хотелось, чтобы вы записали для меня небольшие видеофрагменты с ответами на вопросы, которые меня волнуют:

- Чем карантин в России отличается от карантина в Китае или в Европе?

- Какую самую безумную покупку вы сделали во время… всеобщего тревожного состояния? Не паники, а ощущения опасности.

- Покажите любимое место в вашем доме, если вы не стесняетесь.

- Когда закончится эта эпидемия и чем она закончится?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768229" frameborder="0"></iframe> Известный режиссер записал видеообращение к своим друзьям в Фейсбуке.

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