23 Март 2020 2020-03-23T22:02:58+03:00

В Италии темпы роста смертности от коронавируса сократились на 50 человек в сутки Фото: REUTERS

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В Италии зафиксировали сокращение темпов роста смертности от коронавируса COVID-19 . За последние сутки в стране от заболевания умерло на 50 человек меньше – 601. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщил глава итальянского Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли и отметил, что снижение числа летальных исходов регистрируется уже второй день.

Он заявил, что с начала вспышки эпидемии жертвами заболевания в стране стали более 6 тыс. человек. Общее число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 превысило 50 тысяч и составляет 50 418.

Напомним, в субботу, 21 марта, в очередной раз был побит антирекорд смертности от коронавируса - в стране погибло 793 человека. Предыдущий рекорд смертей был зафиксирован днем ранее, когда от COVID-19 скончалось 627 человек.

Помощник главы ВОЗ Брюса Эйлварда заявил, что смертность от коронавируса в Италии может быть столь высока не только из-за демографических особенностей населения страны, но и из-за специфики нехватки тестов, как результат обследуют в стране только граждан с тяжёлыми симптомами и входящих в группы риска.

ИСТОЧНИК KP.RU