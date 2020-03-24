Дезинфекция от коронавируса в Москве: проводят ли и для чего необходима?

Все городские службы во время вспышки опасной инфекции начали работать по новым правилам. В общественных местах каждый день проводится дезинфекция от коронавируса в Москве. Выглядит это так:

- В магазинах, торговых центрах, службах быта, остальных предприятиях торговли и услуг - несколько раз в день влажная уборка, обеззараживание воздуха ультрафиолетовыми облучателями закрытого типа, а также дезинфекция системы кондиционирования и вентиляции воздуха. Такую же дезинфекцию проводят в городских учреждениях культуры, спорта, социальной защиты населения, образования и других;

- В общественном транспорте - регулярная влажная уборка и дезинфекция, особенно ручек входных дверей, терминалов для оплаты банковскими картами, поручней, турникетов и других поверхностей, которых часто касаются пассажиры. В метро все это дезинфицируют не менее 1 раза в 1,5 - 2 часа. Автоматы по продаже билетов в метро протирают каждый час. В вагонах метро обеззараживают воздух. В поездах старых серий - с помощью переносных ультрафиолетовых ламп. А в поездах серии «Ока» и «Москва» очистка воздуха происходит во время движения поезда.

Кроме того, для обеззараживания вагонов, станций и тоннелей метрополитен закупил и ожидает в ближайшее время дополнительной поставки 14 тонн дезинфицирующего средства. Его используют для дезинфекции инфраструктуры - станций и тоннелей, а также вагонов метро. «Дефицита обеззараживающих средств нет, при необходимости запасы будут дополнительно пополнены», - отметили в метрополитене.

Еще - сотрудникам метро и персоналу пригородных электричек, которые часто контактируют с пассажирами, а также водителям такси выдаются дезинфицирующие средства и перчатки. В автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах водители не продают билеты, предпочтение - бесконтактным методам оплаты;

- В подъездах жилых домов - несколько раз в течение каждого дня обработка специальным антибактериальным средством, рекомендованным Роспотребнадзором, ручек входных дверей, лестничных поручней и кнопок лифтов в жилых домах. «Подразделениям Комплекса городского хозяйства приказано усилить дератизацию, дезинсекцию и дезинфекцию домов и дворов, в том числе детских площадок и мусорных контейнеров», - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Напомним, во время дератизации травят мышей и крыс, дезинсекции - тараканов, муравьев и прочих насекомых, дезинфекции - опасные вирусы.

По словам заммэра, при дезинфекции от коронавируса в Москве особое внимание уделяется дезинфекции входов, мест общего пользования в жилых домах и административных зданиях (холлов на первых этажах, лестниц, колясочных и т. д.). Кроме того, в городе уже провели внеочередную "химатаку" против грызунов.

Обработку против вирусов проводят также во всех клиентских офисах ресурсоснабжающих компаний города. Вдобавок в столице ежедневно обеззараживают мусоровозы перед выходом на рейс.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767827" frameborder="0"></iframe> Профилактика коронавируса: 10 советов Геннадия Онищенко.«Эпидемия скоро завершится и мы вернёмся к счастливой жизни», - успокаивает Геннадий Онищенко. А для профилактики коронавируса он даёт россиянам 10 простых советов

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