Что мешает частным центрам и лабораториям делать анализы на коронавирус всем желающим

До сих пор все тесты на коронавирус у нас в стране делали в ограниченном количестве спецлабораторий Роспотребнадзора. А потом еще отправляли каждый образец в новосибирский центр «Вектор». В понедельник из ведомства пришла новость: с 24 марта тесты из центральной части России будут перепроверять в Противочумном центре Роспотребнадзора в Москве. А из остальных регионов — по-прежнему отправлять в «Вектор». В дальнейшем, как обещают чиновники, референс-центры для окончательного подтверждения результата анализа на COVID-19 появятся в 15 регионах страны.

Между тем Москва объявила о расширении сети лабораторий, куда смогут обращаться желающие провериться на коронавирус горожане.

Неужели скоро каждый, по крайней мере в столице, сможет провериться? Об этом мы поговорили с экспертом, который знаком с ситуацией не понаслышке. Андрей Исаев — руководитель научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ, в него входит несколько десятков медицинских лабораторий в Москве.

- Андрей, вы с первых дней вспышки COVID в России выступали за расширение тестирования на коронавирус. Как оцениваете то, что происходит у нас сейчас?

- Основная проблема сегодня — в ресурсах для тестирования. Все упирается в несколько узких горлышек. Первое — лабораторные мощности.

В Москве добавилось 9 центров, где начнут делать тестирование — это городские лаборатории на базе муниципальных поликлиник, имеющих оборудование для ПЦР (технология для обнаружения коронавируса в мазках из носоглотки. - Ред.). Сейчас их перепрофилировали под COVID-19, это очень правильное решение.

Но есть еще один мощный ресурс, который пока не задействован. Кожно-венерические диспансеры, в каждом из которых свои лаборатории. КВД тоже можно пустить в бой. Это первый подручный резерв. Сейчас можно временно притормозить диагностику половых инфекций и сконцентрировать на коронавирусе все существующие силы.

А еще меня очень удивляет позиция чиновников из Роспотребнадзора. Центральный НИИ эпидемиологии - их ведомственная структура - это самая большая база для ПЦР-диагностики в Москве и, по всей видимости, в России. Они принимали участие в разработке диагностических тестов на коронавирус. У них сейчас оборудование для диагностики загружено анализами на гепатиты, половые инфекции и тому подобное. Причем, это госсобственность. Поэтому удивительно не использовать такие мощности для диагностики COVID-19. Он вообще-то для таких целей и строился в 60-е годы в Советском Союзе — чтобы бороться с особо опасными инфекциями.

Лаборатория центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области.Фото: Алексей БУЛАТОВ

А ТЕСТОВ-ТО ХВАТИТ?

- В Интернете появились скептические мнения: мол, российские тесты по чувствительности ниже, чем китайские и многие другие зарубежные. Это значит, что наш тест покажет только высокую концентрацию вируса у человека, а если она чуть пониже, то будет ложноотрицательный результат. Что скажете?

- На самом деле это как тюнинг для автомобилей. Есть базовый набор для тестирования и стандартный протокол работы. С помощью определенных манипуляций можно повысить чувствительность. Это будет дольше и дороже, но вполне возможно. Если есть такая задача, то она осуществима. У меня нет достоверных данных, что наши тесты хуже или лучше зарубежных.

- Понятно, что нам нужно задействовать как можно больше лабораторий. Но хватит ли самих тест-систем? Какие у нас мощности?

- Это вопрос к производителям тестов. Вообще, у меня ощущение, что большинство народа и чиновников живет еще в «неотмобилизованном» мире. На самом деле у нас мощности по производству тест-систем одни из самых больших в мире. ПЦР-диагностика в России — одна из самых мощных и передовых индустрий, которая у нас осталась. Но в мирное время вся эта диагностика настроена на половые инфекции, ВИЧ и гепатиты. Понятное дело, что половых инфекций очень много, эти анализы очень востребованы. Но ребята, сейчас пандемия COVID! Давайте бросим все мощности на производство тестов на коронавирус!

КАЛИБР С ЧИНОВНИКАМИ У НАС РАЗНЫЙ

- Нам, частным лабораториям, органы здравоохранения советуют: договаривайтесь с Роспотребнадзором сами, мы тут помочь не можем, - продолжает эксперт. - Но разве это не наша общая задача — остановить опасную инфекцию?!

- А о чем вам нужно договариваться с Роспотребнадзором? Вы разрабатываете свои тест-системы и нужно получить разрешение их применять?

- Нет, боже упаси. Проблем хватает на более низком уровне. Например, нам (сети лабораторий), нужно, во-первых, обучить персонал работать в условиях пандемии коронавируса. Это обучение проходит только на базах Роспотребнадзора. Во-вторых, нам нужно, чтобы их инспекторы приехали, осмотрели-приняли лабораторию. Пока не очень понятно, есть ли какой-то документированный порядок допуска к работе с COVID-19. Но в любом случае мы должны получить от Роспотребнадзора некое «добро».

Третье. Мы могли бы вести диагностику на коронавирус в своих медицинских офисах. Скажем, приходит пациент сдавать какие-либо анализы и заодно сдает на COVID, если захочет.

И вот ситуация из реальной жизни: в Москве есть две очень крупные частные клиники. Туда пришли пациенты, у которых впоследствии оказался положительный тест на коронавирус. Так как они побывали в клинике, то эти медорганизации закрыли на 14-дневный карантин полностью со всем персоналом!

Вспышка нарастает, к нам будут обращаться люди COVID-положительные. Мы будем сами же подтверждать им наличие коронавируса и что? Не выльется ли это в закрытие медицинских лабораторий?! На это нам ответили: разбирайтесь и сами договаривайтесь с Роспотребнадзором. Но у нас калибр разный, как говорится, чтобы достучаться до высокого начальства.

- То есть помимо всех прочих мер сейчас власти должны расписать порядок: что делать с медперсоналом частной лаборатории или медцентра, если у протестированного пациента подтвердился COVID-19. И что делать с таким пациентом.

- Пациента железно нужно сажать на жесткий карантин. Я вообще за то, чтобы вешать браслет как на при домашнем аресте. Чтобы человек с легкой формой гарантированно сидел дома и не заражал остальных. При тяжелой форме, естественно, пациента госпитализируют.

- То есть сделать анонимно тест будет нельзя?

- Да, сейчас не та ситуация (от редакции: в условиях чрезвычайно эпидемиологической ситуации закон допускает ограничение прав и свобод человека). Сейчас я все чаще слышу от врачей частных клиник из своего окружения, что они реально боятся. Причем, чем более богатая клиника, тем с большим страхом медперсонал выходит на работу. Особенно в клиниках на Рублевке. Туда рванул поток жен и прочих домочадцев владельцев рублевских дворцов. Из Европы они съехали в связи с инфекцией и здесь, естественно, рванули проверяться. Врачи клиник говорят: учитывая, что все они прилетели из Франции и Италии, где свирепствует коронавирус, у нас на работе шансы заразиться выше, чем в толпе простых москвичей в метро.

Руководитель научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.Фото: YouTube

ВОПРОС РЕБРОМ

- Если проводить больше анализов, количество заболевших «скакнет»?

- Я ориентируюсь на сложные многовекторные модели, которые строят зарубежные ученые, - рассказал нам руководитель научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев - Исходя из этих подходов, заболеваемость, которую могли бы подтвердить тесты, колеблется у нас сейчас в районе 3 тысяч человек.

КАК ДЕЛА В СТРАНЕ?

ПЕТЕРБУРГ: «С ВАМИ СВЯЖУТСЯ»

По информации местного комитета по здравоохранению, Петербург - первый в России город, где провериться на коронавирус могут все, независимо от того, есть показания к этому или нет. Вот только на пять миллионов населения работает единственная сертифицированная лаборатория Роспотребнадзора, куда стекаются анализы со всех районных поликлиник. Чтобы увеличить пропускную способность, туда пришлось ставить дополнительное оборудование.

- Мы уже не раз обращались к горожанам с просьбой не бежать проверяться, если они не болеют, не приехали из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой или не общались с кем-то из тех, кто приехал. Нагрузка на лабораторию и так очень большая, - сетуют в ведомстве.

Точно сказать, когда будут готовы анализы, никто не может. В самой лаборатории обещают сообщать о результатах «по готовности». В одних поликлиниках пациентам говорят, что надо подождать неделю, в других обещают, что результат будет готов через четыре дня, а в некоторых справку об анализе вообще невозможно получить на руки.

- Если результат будет положительным, с вами свяжутся, - рассказали нам в регистратуре городской поликлиники № 44, где журналисты «КП» лично проверялись на прошлой неделе. - Но не раньше, чем через три недели - такие сроки у нас сейчас, поймите. Если очень нужно, пусть ваш работодатель сделает запрос в Роспотребнадзор, там ему должны сказать, есть у вас инфекция или нет.

Разгрузить районные поликлиники и сам центр можно было бы, передав часть работы частным клиникам, но этот вопрос в городе пока обсуждается.

ПЕРМЬ: БОЛЬШЕ ТРЕХ НЕ СОБИРАТЬСЯ

Исследования на коронавирус проводят три государственных лаборатории Перми, но только по направлению участкового терапевта или инфекциониста поликлиники. Все тесты проводятся бесплатно.

Из частных медицинских центров только в «Инвитро» со второй половины апреля можно будет сдать тест.

- У пациента будет браться соскоб из ротоглотки и носоглотки, срок выполнения исследования будет составлять два дня, - объяснила девушка-оператор. - Информации о стоимости пока нет. Чтобы избежать заражения, в офисах компании будет приниматься не более трех посетителей одновременно, и пока нет точного списка городов, в которых будет доступен этот анализ.

- Роспотребнадзор не может запретить частным компаниям проводить исследования, если они закупят оборудование и будут проводить тестирование в соответствии с санитарными правилами, а вот если будут использоваться неразрешенные методики, то компании просто могут лишиться лицензии, - пояснили в пермском Роспотребнадзоре.

САМАРА: «НАСМОРК ЕСТЬ? ЗНАЧИТ, НЕ НАШ ПАЦИЕНТ»

Журналист из Самары Александра Вахрушева в первый же день после возвращения из Португалии позвонила на «горячую линию».

- Мои данные записали сразу же. Спросила, где сдать тест. Мне ответили, чтобы звонила в свою поликлинику. Я сказала, что у меня насморк, и тогда меня обнадежили: мол, это почти гарантия, что коронавируса у меня нет. С меня взяли слово, что я из дома ни ногой. Когда дозвонилась в больницу, мне пообещали, что со мной свяжется заведующая. Сижу вот жду у телефона, - рассказала Вахрушева.

КРАСНОЯРСК: ЦЕНА НА ТЕСТ БУДЕТ ДОСТУПНОЙ

Три платные клиники готовятся, к тому чтобы, делать тесты на коронавирус. Предположительно, уже в апреле они получат необходимые разрешения на подобные исследования и смогут работать и по ОМС, разгрузив гослаборатории, и оказывать услугу платно.

- В этих тестах нет ничего сложного, мы делаем анализы на аллергию, грипп, коронавирус. COVID-19 - лишь одна из разновидностей вируса, - объясняет руководитель частной лаборатории ИХМИ Максим Терский. - Но при всем желании частные лаборатории не могут пока начать эту работу: нужны и документы, и некоторое дополнительное оборудование.

- Сколько может стоить этот анализ?

- Вилка очень большая. К примеру, анализ на холестерин стоит 200 рублей, а сложный анализ на 112 аллергенов - 20 000. Но анализ на COVID-2019 не из разряда сложных. Цена будет доступной.

Подготовили Елена СЕРЕБРОВСКАЯ («КП» -Красноярск»), Ольга АФААНАСЬЕВА («КП»-Самара»), Сергей ВОЛЧКОВ («КП»-Санкт-Петербург»).

А КАК У НИХ

По показаниям тестируют за госсчет

Но любой может провериться на наличие коронавируса на наличие коронавируса в частных клиниках, заплатив от 100 до 200 долларов.

ИТАЛИЯ

В Италии проведено 260 тысяч тестирований на коронавирус. Под обязательный осмотр попадают те, кто имеют выраженные признаки респираторного заболевания (высокая температура, кашель или затруднение дыхания), а также лица, контактировавшие с зараженными. Решение о необходимости тестировании принимают врачи на основании обследования обратившихся. Ватную палочку с мазком направляют в ближайшую лабораторию - в каждом итальянском регионе есть по меньшей мере одна.

В случае подозрений на вирус - результаты переправляются в Высший институт здоровья Италии, который перепроверяет данные. Для получения результата анализа требуется от 4 до 6 часов. Тесты для населения бесплатны, они покрывается обязательной медициной страховкой. Вообще же сам тест стоит около 1 евро, а лабораторные исследования - около 40 евро.

США

Семейные врачи (терапевты, к которым «приписан» каждый житель Нью-Йорка, имеющий медстраховку) получили разрешение забирать и отправлять в лаборатории анализы на коронавирус. До этого такой тест можно было сделать только в крупных больницах. По состоянию на вчерашний вечер, уже у 284 тысяч американцев был взят анализ на коронавирус, позитивным оказался каждый десятый тест.

Нью-йоркская же статистика бьет все рекорды. Как сообщила управляющая New York Presbyterian Hospital доктор Лора Форезе, в прошлую субботу каждый второй из 500 сделанных в лаборатории этой больницы тестов, был позитивным. Страховые компании оплачивают стоимость теста. Но условия конкретного полиса могут обязывать пациента заплатить 25-30 долларов за визит к врачу или обращение в приемный покой. Частные нью-йоркские лаборатории установили цену в $95 для тех, кто хотел бы сдать анализ на коронавирус, но пока что отказывают всем, кто не испытывает недомоганий.

СКАНДИНАВИЯ

Кого и как тестировать на наличие коронавируса в северных странах отныне решают в Стокгольме, где расположен Европейский центр по предотвращению и контролю над заболеваниями (ЕЦПК). К началу этой недели инфекция уже убила более сорока северян и отправила в больницу почти 2 тысячи норвежцев и шведов, полторы тысячи датчан и 626 финнов. Согласно указаниям ЕЦПК, медики бесплатно тестируют на наличие вируса только людей с ярко выраженными симптомами, лиц старше 70 лет и пациентов с букетом хронических болезней. Также проверяют работающий с ними медперсонал. Это в корне отличается от первоначальной стратегии, когда стремились выявить всех инфицированных, включая бессимптомных носителей.

ГРЕЦИЯ

Взятые мазки на коронавирус отправляются в ближайшую лабораторию (всего в стране их 7), и результат известен через 24-72 часа. Тесты проводят как частные, так и государственные клиники. В государственных он делается бесплатно - но только тем, у кого есть явные признаки заражения (температура, кашель, одышка), медперсоналу, пожилым людям (старше 70 лет) и лицам с заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, а также диабетикам.

Однако любой может сделать тест в частных клиниках- это стоит минимум 150 евро. Если проба покажет, что пациент инфицирован, данные отправляются в единый справочный центр и заболевшего направляют на повторный анализ в государственную лабораторию. Кроме того, в стране развернуто 500 мобильных государственных лабораторий - они отправлены в сельскую местность, где почти нет медицинских учреждений.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Тест стоит около ста долларов, и если у тебя обнаруживают коронавирус, эти деньги, как и всю стоимость лечения, возвращают. Сдать анализ можно в любой «погонсо» (госполиклиника, аналог нашей «районки»). Назначает его врач по результатам приема. Ждать вердикт нужно от нескольких часов до нескольких дней. Также по всей стране развернуто около 50 мобильных пунктов - микроавтобусы в местах вспышки болезни, где врачи в костюмах химзащиты берут еще более продвинутые экспресс-тесты. Но не у всех подряд - нужно иметь характерные симптомы или факт контакта с заболевшим.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768212" frameborder="0"></iframe> Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

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