«Там будут жуткие кадры»: Блогера Екатерину Диденко, на вечеринке которой погибли три человека, вызвали на допрос

Блогера Екатерину Диденко вызвали на допрос к следователю в Следственный комитет. Напомним, 29-летняя женщина проходит свидетельницей по уголовному делу, возбужденному по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

28 февраля Екатерина с мужем и большой компанией друзей отмечала свое 29-летие в московской сауне «Девятый вал». В какой-то момент мужчины вывалили в закрытый бассейн ящик сухого льда (диоксида углерода). Гости начали нырять в воду, над которой образовался «пар», задыхались (углерод вытеснил кислород и людям стало нечем дышать) и тонули. Погибли три человека, включая супруга Диденко - 32-летнего Валентина.

О своем визите к следователю Екатерина Диденко сообщила на своей страничке в Instagram.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768495" frameborder="0"></iframe> Блогера Екатерины Диденко, на вечеринке которой погибли три человека, вызвали на допрос.

- Сегодня у меня будет очень тяжелый день, - рассказала женщина своим подписчикам. - Я увижу кадры с камер видеонаблюдения (которые установлены внутри сауны, - Авт). Это будет очень тяжелое видео. Я до сих пор все это помню и до сих пор прокручиваю в памяти: как Валя лежит на проходе в коридоре, как мимо нас проходя медики, не остановившись, как они неспешно ходят туда-сюда. Я это помню все-все-все. Единственно, из моей памяти стерт фрагмент, когда я вызвала скорую. У меня был шок. Мне говорили в трубку: девушка, придите в себя, назовите адрес. Я назвал адрес, но не помню, что я говорила, почему они должны приехать.

Позже Диденко выложила у себя еще одну видеозапись: она и ее адвокат Деревщикова-Перепелица.

- Мы идем к следователю, - сообщила Екатерина. - Я не отважилась туда идти сама, потому что там будут очень-очень жуткие кадры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/763798" frameborder="0"></iframe> Смертельная вечеринка блогеров в Москве: трое погибших.«День рождения провизора!», - кричали гости «аптечного блогера» Кати Диденко и прыгали в бассейн с сухим льдом…

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