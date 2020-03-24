Агата Муцениеце и Павел Прилучный занимаются подготовкой документов для развода. В феврале 2020 года актеры приняли судьбоносное решение расстаться после девяти лет отношений на фоне слухов о скандалах в семье. При этом звезды до сих пор скрывают от своих детей - сына Тимофея и дочери Мии, что больше не вместе.

Агата Муцениеце впервые назвала причины развода с Павлом Прилучным. В последнее время их общение было напряженными, то и дело возникали скандалы, которые негативно сказывались на детях. В итоге супруги решили расстаться до того, как возненавидят друг друга.

"Наш союз пришел к тому, что нам надо разойтись. Мы перестали друг друга понимать. Это не приносит столько счастья, сколько раньше. Для меня это показатель. Он не понимает меня. Я не понимаю его. Мы не можем найти общий язык. Мы решили, что будет правильным разойтись, чтобы остаться нормальными родителями для своих детей", - рассказала актриса в интервью для YouTube-канала PeopleTalk.

По ее словам, они полюбовно решают все вопросы, общаются, без ссор и планируют устроить тихий развод. "Сейчас я уже с бумагами разбираюсь", - поведала актриса.

Муцениеце подчеркнула, что она, как могла, пыталась сохранить семью. "Мы дошли до того момента, когда я считаю, что если кому-то нужно идти к психологу, то это ему. И пускай он сам разберется в этом всем, что он накотовасил", - высказалась артистка.

agataagata Когда-то Агата делилась советом, как детям и родителям мириться после ссор

Агата отметила, что не хочет ничего плохого говорить про Павла, но у нее уже нет сил на то, чтобы спасать брак. "Я хочу, чтобы дети никогда не читали про него ничего плохого, что могло бы осквернить его репутацию", - пояснила Муцениеце.

Они пока не сказали о разводе детям, чтобы не ранить их психику: "Тимофей и Мия находятся в таком возрасте, когда сложно понять даже смысл слова «развод»".

Агата заверила, что сейчас их жизнь примерно такая же, как и раньше, так как они с Прилучным часто находятся на съемках. Актриса заверила, что багодарна Павлу за годы совместной жизни.

"Я его безумно люблю, и, думаю, буду любить всю жизнь. Он романтик, хулиган, абсолютно в моем вкусе", - поделилась звезда.

Она не уверена, что сможет ли снова построить счастливые отношения. "Я надеюсь, Паша первым себе кого-то найдет. Тогда и мне будет с этим легче", - подчеркнула Муцениеце.

Напомним, Муцениеце познакомилась с Прилучным на съемках сериала "Закрытая школа". Между молодыми людьми пробежала искра. Влюбленные поженились в июле 2011 года. А спустя два года актриса подарила любимому сына Тимофея. В марте 2016 года у пары родилась дочь Мия. Со стороны их союз казался идеальным, однако в конце 2019 года с завидной регулярностью стали появляться слухи о том, что в семье артистов не все гладко. Павел и Агата объявили о разводе одновременно и каждый в своем блоге 24 февраля.