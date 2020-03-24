2020-03-24T20:32:24+03:00
Звезды

Агата Муцениеце впервые назвала причины развода с Павлом Прилучным

Актеры до сих пор скрыают развод от детей
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Агата Муцениеце впервые назвала причины развода с Павлом ПрилучнымАгата Муцениеце впервые назвала причины развода с Павлом ПрилучнымФото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Агата Муцениеце и Павел Прилучный занимаются подготовкой документов для развода. В феврале 2020 года актеры приняли судьбоносное решение расстаться после девяти лет отношений на фоне слухов о скандалах в семье. При этом звезды до сих пор скрывают от своих детей - сына Тимофея и дочери Мии, что больше не вместе.

Агата Муцениеце впервые назвала причины развода с Павлом Прилучным. В последнее время их общение было напряженными, то и дело возникали скандалы, которые негативно сказывались на детях. В итоге супруги решили расстаться до того, как возненавидят друг друга.

"Наш союз пришел к тому, что нам надо разойтись. Мы перестали друг друга понимать. Это не приносит столько счастья, сколько раньше. Для меня это показатель. Он не понимает меня. Я не понимаю его. Мы не можем найти общий язык. Мы решили, что будет правильным разойтись, чтобы остаться нормальными родителями для своих детей", - рассказала актриса в интервью для YouTube-канала PeopleTalk.

По ее словам, они полюбовно решают все вопросы, общаются, без ссор и планируют устроить тихий развод. "Сейчас я уже с бумагами разбираюсь", - поведала актриса.

Муцениеце подчеркнула, что она, как могла, пыталась сохранить семью. "Мы дошли до того момента, когда я считаю, что если кому-то нужно идти к психологу, то это ему. И пускай он сам разберется в этом всем, что он накотовасил", - высказалась артистка.

agataagataagataagata
Когда-то Агата делилась советом, как детям и родителям мириться после ссор
83840 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Агата отметила, что не хочет ничего плохого говорить про Павла, но у нее уже нет сил на то, чтобы спасать брак. "Я хочу, чтобы дети никогда не читали про него ничего плохого, что могло бы осквернить его репутацию", - пояснила Муцениеце.

Они пока не сказали о разводе детям, чтобы не ранить их психику: "Тимофей и Мия находятся в таком возрасте, когда сложно понять даже смысл слова «развод»".

Агата заверила, что сейчас их жизнь примерно такая же, как и раньше, так как они с Прилучным часто находятся на съемках. Актриса заверила, что багодарна Павлу за годы совместной жизни.

"Я его безумно люблю, и, думаю, буду любить всю жизнь. Он романтик, хулиган, абсолютно в моем вкусе", - поделилась звезда.

Она не уверена, что сможет ли снова построить счастливые отношения. "Я надеюсь, Паша первым себе кого-то найдет. Тогда и мне будет с этим легче", - подчеркнула Муцениеце.

Напомним, Муцениеце познакомилась с Прилучным на съемках сериала "Закрытая школа". Между молодыми людьми пробежала искра. Влюбленные поженились в июле 2011 года. А спустя два года актриса подарила любимому сына Тимофея. В марте 2016 года у пары родилась дочь Мия. Со стороны их союз казался идеальным, однако в конце 2019 года с завидной регулярностью стали появляться слухи о том, что в семье артистов не все гладко. Павел и Агата объявили о разводе одновременно и каждый в своем блоге 24 февраля.

Красивый незаконченный роман Прилучного и Муцениеце.Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся. Она по-прежнему его любит. Но, вероятно, сил быть рядом уже нет…

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Вывозить из России спецпоездом будут только тех украинцев, которые захотят уехать
Грета Тунберг сообщила, что у нее «вероятно» был коронавирус
Сроки пересдачи экзамена в Госавтоинспекции меняются: какие нововведения ждут кандидатов в водители
Трамп хочет открыть границы США к Пасхе
В Госавтоинспекции дали советы кандидатам в водители: как правильно подготовиться и вести себя на экзамене
Госавтоинспекция: В России необходимо усилить проверку качества обучения в автошколах
Под домашним карантином находится треть населения планеты
На пустом перроне в оцеплении: появилось видео с прибывшим в Киев «зараженным» поездом
"В ближайшее время будет выработан план": министр спорта прокомментировал перенос Олимпиады
Политолог предположила, как пандемия изменит мировую медицину
Авиакомпании России за сутки вывезли из семи стран более 1,3 тыс. человек
В Госдуме поддержали решение перенести Олимпиаду-2020 из-за коронавируса
Из Украины россиян будут эвакуировать при помощи железнодорожного сообщения
В регионах России из-за коронавируса закроют ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры
Минтранс привлечет силы Минобороны и МЧС для эвакуации россиян
ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты малому бизнесу и самозанятым
Россиянка рассказала, как переживают коронавирус в Нидерландах
«Свет в конце туннеля»: Олимпийский огонь останется в Японии как символ надежды
В Госдуме поддержали карантин для всех пожилых людей страны
Главный хирург США о ситуации в стране с коронавирусом: "Я хочу, чтобы Америка осознала, что все станет плохо"
США могут стать новым эпицентром распространения коронавируса
Собянин утвердил первоочередные меры поддержки бизнеса при карантине
В Госдуме назвали правильным решение перенести Олимпиаду-2020 на год
Рерих, уникальные фрески и механические диковины: что посмотреть в онлайне, не выходя из дома?
Умер Альбер Удерзо - автор комиксов об Астериксе
Минздрав разрешил назначать ибупрофен при лечении коронавируса
От коронавируса умерла Лючия Бозе - итальянская актриса
"Россия сегодня" выпустит руководство от китайских медиков по борьбе с коронавирусом
В России за нарушение карантина предложили лишать свободы на срок до 7 лет