РЖД отменяют курсирование ряда поездов внутри России
Федеральная пассажирская компания отменяет курсирование некоторых поездов в пределах России. Также будет изменена периодичность движения отдельных составов.
В Российских железных дорогах уточнили, что решение принято на фоне снижения пассажиропотока из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Ограничения коснутся именно тех поездов, направления курсирования которых не пользуются особым спросом, и лишь при наличии альтернативы на маршруте.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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