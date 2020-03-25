РЖД отменяют курсирование ряда поездов внутри России

25 Март 2020 2020-03-25T09:22:21+03:00

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Федеральная пассажирская компания отменяет курсирование некоторых поездов в пределах России. Также будет изменена периодичность движения отдельных составов.

В Российских железных дорогах уточнили, что решение принято на фоне снижения пассажиропотока из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Ограничения коснутся именно тех поездов, направления курсирования которых не пользуются особым спросом, и лишь при наличии альтернативы на маршруте.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU