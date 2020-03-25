Алкоголь не продают, мыло закончилось. Россиянин - о 21-дневном карантине в Индии

Опасаясь повторить судьбу Китая и Италии, власти Индии ввели в стране тотальный карантин. С полуночи 25 марта премьер Нарендра Моди объявил о продлении общенациональной блокировки на 21 день. Страна с почти 1,5 млрд населением встала на путь самоизоляции.

- Учитывая сложившуюся ситуацию, общенациональная блокировка будет действовать в течение 21 дня - трех недель… Чтобы спасти Индию, каждому гражданину Индии будет запрещено выходить из дома с 12 часов ночи, полностью. Каждая деревня, район находится под строгой блокировкой, - заявил в обращении к населению Моди.

- Вы должны помнить, что зараженный коронавирусом человек изначально выглядит нормальным и не проявляет никаких симптомов. Поэтому соблюдайте меры предосторожности и оставайтесь дома. Если мы не сможем справиться с предстоящими 21 днями, мы будем отброшены назад на 21 год, - предупредил премьер-министр.

«КП» пообщалась с россиянином Владимиром (имя изменено по просьбе собеседника - ред.), живущим и работающим в Индии уже много лет, о том, как полтора миллиарда индийцев переживают карантин.

- Заявление Моди - это, скорее, просьба. Мера носит рекомендательный характер. С языковой точки зрения премьер-министр использовал английский глагол «may» - «следует», а не «must» - «обязан или должен», - комментирует выступление Моди россиянин. - Тем не менее, в стране запрещены все общественные сборища, любые пассажирские перевозки (поезда не ходят, метро не работает, самолеты не летают). Автомобильное и автобусное сообщение между городами приостановлено. Выехать из города можно только по уважительной причине, например, болезнь или смерть родственника. Кстати, такси могут работать, но сами таксисты сидят по домам. Им разрешили перевозить в салоне не более двух пассажиров за раз. Но спроса нет.

Очередь в индийский магазин. Покупатели выстраиваются на специальные круги на земле, приучаясь к социальному дистанцированию.Фото: REUTERS

- Несмотря на то, что свободный выход из домов не запрещен, индийцы, как довольно послушный народ, соблюдают рекомендации властей. На улицах города действительно мало людей. Сегодня я видел в окно только владельцев собак и пару женщин, идущих из продуктового магазина. Но раз выходить на улицу не следует, то вместо этого жители многоквартирных домов поднимаются на крыши и проводят время там. От этого стоит такой гул, что кажется, что ты находишься на детской площадке.

ИГРЫ В ПРЯТКИ С ПОЛИЦИЕЙ

- Все образованные индийцы понимают опасность происходящего и сознательно соблюдают карантин. Тем более на улицах города могут встретиться полицейские, и тогда придется объяснять, куда ты направляешься. Из дома можно выходить только в продуктовый, аптеку и больницу. Можно заказать курьерскую доставку лекарств из аптеки, а вот в супермаркетах такой услуги нет. Что касается индийцев, живущих в неблагоприятных районах, то полиция старается ограничить их передвижение. Ведь они как дети. Например, молодежь выходит из домов поиграть на улицу, проезжает патрульная машина. Завидев ее, все разбегаются по домам, а когда полицейские уезжают, ребята вновь возвращаются к игре. Но у этих людей шанс заразиться коронавирусом довольно низкий: они не общаются с иностранцами, которые могут быть больны, и не ездят за границу, - поясняет Владимир.

Проверка документов у водителей на шоссе.Фото: REUTERS

В Индии по-прежнему работают все государственные организации. Единственное, у них сократился режим рабочего дня. В строю - почтовые отделения и банки. Порты работают только на прием грузов, но фактически разгрузка не осуществляется - все корабли находятся на 14-дневном карантине.

- Самая жесть была в воскресенье, 23 марта, когда в Индии отмечался праздник Холи (праздник весны и плодородия). Тогда власти ввели комендантский час на целый день. Полиция жестко пресекала все вылазки на улицу. Я вышел в тот день на улицу, чтобы посмотреть, как будут вести себя правоохранители. Но вместо этого нарвался на патруль и долго доказывал, что не имею никаких дурных помыслов, - рассказывает Владимир.

БЕЗ ВИНА И ЖИЗНЬ НЕ ТА

Санэпидемпросвещение населения началось в Индии 13 марта, когда был запрещен въезд в страну для иностранцев.

- В городе стали появляться рекламные щиты с социальной рекламой, как защититься от коронавируса: как правильно мыть руки, что следует соблюдать социальную дистанцию. Сейчас, когда звонишь по телефону, перед соединением с абонентом звучит предупреждение: «Не общайтесь с людьми, если у вас есть симптомы коронавирусной инфекции, а звоните сразу на горячую линию». Эти предупреждения уже изрядно надоели, так как звучат и на хинди, и на языке штата. Мы их уже выучили наизусть, - добавляет россиянин.

- В магазинах пока нет дефицита товаров. Хотя до введения блокады в какой-то момент из супермаркетов пропало мыло и моющие средства. Полки были пустые. Но потом поставки возобновились, - отмечает Владимир. - Что касается алкоголя, то в Индии всегда с этим довольно тяжело. Сейчас из-за карантина все алкогольные ларьки закрыты, так как алкоголь - это не товары первой необходимости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767822" frameborder="0"></iframe> Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«У меня подозрения на коронавирус и я лечу к вам»: Тренер духовного роста сбежала в Петербург из-под карантина в Индии

Женщину из-за симптомов китайской пневмонии хотели положить в госпиталь в Дели, но она решила вернуться в Россию (подробности)

Меры безопасности в период коронавируса: как себя вести, чтобы не заразиться

О каких рекомендациях врачей говорил сегодня президент, выступая с обращением к народу? Мы составили короткий список мер безопасности в период коронавируса, про которые должен знать каждый (подробности)