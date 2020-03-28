2020-03-28T08:27:02+03:00
Общество

Последние новости на утро 28 марта 2020: Роспотребнадзор попросил родителей не гулять с детьми, а Китай начал предоставлять США данные по коронавирусу

Мы собрали самые последние новости в России и в мире на утро 28 марта 2020 года
Ася КУЗНЕЦОВА
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Российский эпидемиолог прогнозирует пик эпидемии коронавируса в России в течение двух недель, поскольку сейчас на родину возвращаются последние россияне, находящиеся за границейРоссийский эпидемиолог прогнозирует пик эпидемии коронавируса в России в течение двух недель, поскольку сейчас на родину возвращаются последние россияне, находящиеся за границейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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США усиливают меры по борьбе с коронавирусом: страна вышла на первое место в мире по числу заражённых. Мы собрали краткую сводку главных событий на утро 28 марта.

Специалисты Роспотребнадзора призвали родителей не гулять с детьми на улице, чтобы обезопасить их и себя от заражения коронавирусом. Прогулки допустимы только на закрытых приусаденбных дворах и в лесопарках. При этом стоит полностью оградить ребёнка от контактов с другими людьми.

Российский эпидемиолог прогнозирует пик эпидемии коронавируса в России в течение двух недель, поскольку сейчас на родину возвращаются последние россияне, находящиеся за границей. Специалист также отмечает, что на спад распространения коронавируса повлияет строгость соблюдения режима изоляции.

Несмотря на то, что наибольшее количество заболевших находятся в Москве, власти города справляются с эпидемией, во многом благодаря мерам, принятым заранее. А на помощь регионам Минфин направил средства для оснащения медицинских учреждений, в которых при необходимости смогут лечиться заражённые коронавирусом.

Тем временем в США количество заражённых коронавирусом людей побило рекорды всех стран мира. Китай передал американским учёным имеющуюся у них информацию о вирусе и методах борьбы с ним.

Президент США Дональд Трамп воспользовался законом от 1951 года, который предусматривает расширенные полномочия властей над бизнесом для выпуска товаров для национальной обороны, и обязал General Motors выпустить несколько тысяч аппаратов ИВЛ. Американский лидер уверяет, что аппаратов хватит и для США, и для остальных нуждающихся стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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