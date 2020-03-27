Последние новости на утро 27 марта 2020: У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, а минтруд рассказал про зарплаты в нерабочую неделю

В мире продолжается распространение коронавируса, который оказывает влияние уже почти на все сферы жизни. Мы собрали последние самые важные новости о коронавирусе и не только на утро 27 марта 2020 года.

Россия с сегодняшнего дня прекращает пассажирское авиасообщение с другими странами. С 27 марта будут выполняться только полеты, связанные с вывозом россиян на Родину и иностранцев – домой.

Минтруд рассказал об условиях оплаты труда на нерабочей неделе. Дни с 30 марта по 5 апреля не служат основанием для снижения заработной платы тем, кто все-таки будет работать. Но и повышения выплат или двойного оклада не будет: эти дни не относятся к выходным или праздничным дням. Кстати, сайт kp.ru составил подробную памятку - кому разрешено работать в нерабочую неделю и нужно ли всем остальным сидеть по домам.

Между тем, коронавирус не щадит даже богатых и знаменитых. У Льва Лещенко все-таки подтвердился диагноз. Артист находится в больнице в Коммунарке. Туда же с подозрением на коронавирус доставлен певец Игорь Николаев. Стало известно, что Лещенко мог заразить Николаева и других звезд на вечеринке сестры Крутого.

В Магнитогорске после взрыва в жилом доме задержан мужчина. Это родственник хозяйки квартиры, ставшей эпицентром взрыва. Он занимается ремонтами и принес газовый баллон. В результате ЧП погибли 69-летняя женщина и ребенок 13 лет. В крайне тяжелом состоянии находится 1,5-годовалый мальчик. В городе введен режим ЧС.