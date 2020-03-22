Оксана Самойлова вместе с детьми сбежала из Америки

Рэпер Джиган и Оксана Самойлова опять дали повод говорить о себе. На этот раз звездное семейство заметили в аэропорту Майами. По одним данным, модель с детьми сбежала в Россию без мужа. По другим, после скандала вся семья вылетела в Москву.

Очевидцы стали свидетелями того, как Оксана Самойлова вместе с детьми экстренно летит в Россию из Америки. Одни говорят, что без рэпера Джигана. Мол, он покорно нес тяжелые сумки. Другие, что семья возвращается в полном составе.

В блоге певца об отъезде семьи нет никакой информации. Самойлова также не комментирует происходящее.

Стоит отметить, что еще осенью 2019 года Оксана рассказывала, что вся семья улетает в Майами на год. Модель собирала рожать в Америке долгожданного сына, который появился на свет 18 февраля 2020 года. Звездное семейство хотело провести первый год жизни ребенка у океана в теплом климате. Супруги снимали шикарный особняк и тратили на проживание по 500 тысяч рублей в день.

loveradioofficial Оксана Самойлова вместе с детьми летит домой

Однако крупный скандал, вероятно, изменил планы Самойловой и Джигана. Возможно, последней каплей стало то, что в тот момент, когда Оксана Самойлова старается прийти в себя после разразившегося в семье скандала из-за неадекватного поведения мужа, многодетный отец опять ушел в отрыв. Произошло это 18 марта - в этот день некогда счастливая семья должна была отмечать месяц с момента появления сына Давида.

Однако 34-летний артист отправился на рыбалку. Музыкант разместил в блоге несколько фото и видео, которые поклонники посчитали очень странными. Многие раскритиковали публикации, а некоторые и вовсе заявили, что смотреть на певца им неприятно. "Когда у твоего сына днюха! Давиду ровно месяц!", - подписан один из кадров. При этом на лбу певца виден свежий след от затушенной сигареты.

novosti_smi Джиган несет тяжелые сумки в аэропорту

И все это на фоне депрессии жены. Оксана 18 марта призналась, что глубоко переживает происходящее и просто не может взять себя в руки. Многодетная мама пояснила: все, что они с Джиганом строили почти 10 лет, разрушилось в одночасье. "Это худший месяц в моей жизни... Моя душа горит адским пламенем", - обратилась она к поклонникам.

Таким заявлениям предшествовала череда скандальных событий. Джиган после рождения сына злоупотреблял спиртным и публиковал странные видео. В начале марта он попал в реабилитационный центр. Впрочем через неделю рэпер вернулся домой. Но продолжил публиковать неоднозначные ролики. В день своего возвращения из рехаба он снял прогулку с Давидом, а потом попытался вымолить прощение у жены. Но та его проигнорировала.