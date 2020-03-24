Оксана Самойлова сняла обручальное кольцо

Несколько дней назад Оксана Самойлова и рэпер Джиган вместе с детьми вернулись из солнечного Майами в Москву. В настоящее время звездное семейство соблюдает обязательный двухнедельный карантин из-за пандемии коронавируса в своем роскошном особняке. И пока певец большую часть времени проводит в домашней студии звукозаписи, где работает над новым треком, все домашние хлопоты упали на хрупкие плечи многодетной матери.

После семейного скандала Оксана Самойлова старается вернуться к привычному образу жизни и все свободное время посвящать детям - восьмилетней Ариеле, пятилетней Лее, двухлетней Майе и малышу Давиду, которому не так давно исполнился месяц. А вот отец семейства - рэпер Джиган нарушает условия 14-дневного карантина, приглашая домой многочисленных друзей.

Он закатил шумную вечеринку прямо в особняке. 34-летний артист объяснил, что попросту занимается творчеством: "Сейчас приедут еще звукорежиссер, битмейкер и вся моя команда. Попробуем сделать что-то новое".

Что касается Самойловой, то, по ее словам, она привыкает к новой реальности. 31-летняя модель каждый день выкладывает фото и видео.

samoylovaoxana Мы сели на обязательный карантин и от этого никуда не деться

"Мы наконец-то дома. Этот момент я, конечно же, представляла себе совсем по-другому. Но надо привыкать к новой реальности. Сейчас мне нужно думать только о себе и детях, постараться жить привычной для себя и малышей жизнью и быть прежней веселой мамой. Дети не виноваты, они не должны страдать от поступков взрослых", - написала инстадива по фотографией трех дочек и новорожденного сына.

А через некоторое время опубликовала снимок с Давидом на руках. Внимательные поклонники обратили внимание, что их любимица сняла с безымянного пальца обручальное кольцо, чего прежде никогда не делала, даже находясь дома. Фолловеры предположили, что отношения звездной пары никак не наладятся. Оксана, судя по всему, до сих пор не простила Джигана и намерена с ним окончательно развестись.

Самойлова так и не говорит о том, что происходит между ней и Джиганом. Бизнесвумен только призналась, что после рождения долгожданного сына они с супругом должны были быть безмерно счастливы, однако, по иронии судьбы, ее жизнь превратилась в ад.

Дело в том, что после появления на свет долгожданного сына Давида рэпер Джиган, потряс общественность своими пугающими выходками. После череды "пьяных эфиров" он был отправлен на лечение в рехаб. Певец провел в лечебнице чуть больше недели. Затем вернулся на свою виллу в Майами, однако, по слухам, ему до сих пор не удалось заслужить прощение жены.