Первый день рождения сына: Самойлова жалуется на депрессию, а Джиган опять ушел в отрыв

На днях рэпер Джиган вернулся к жене Оксане Самойловой и четырем детям после двухнедельного пребывания в рехабе. Поклонники пары надеялись, что супругам удастся примириться хотя бы ради наследников, тем более что долгожданный сын пары 18 марта отметил свой первый день рождения. Малышу Давиду исполнился месяц. Однако модель, похоже, пока не в силах простить сорвавшегося мужа.

В тот момент, когда Оксана Самойлова старается прийти в себя после разразившегося в семье скандала из-за неадекватного поведения рэпера Джигана, многодетный отец опять ушел в отрыв. Музыкант разместил в блоге несколько фото и видео, которые поклонники посчитали очень странными. Многие раскритиковали публикации, а некоторые и вовсе заявили, что смотреть на певца им неприятно.

В тот день, когда некогда счастливая семья должна была отмечать месяц со дня рождения сына Давида, 34-летний артист провел на рыбалке. При этом на его лбу виден свежий след от затушенной сигареты.

iamgeegun Улов сегодня отличный!

А следом разместил видео, которое сопроводил подписью: "Когда у твоего сына днюха! Давиду ровно месяц!".

iamgeegun Когда у твоего сына днюха!

В следующем ролике Джиган он беззаботно нежится на солнышке и слушает любимый рэп. Похоже, музыкант пытается всем доказать, что у него все отлично.

iamgeegun Джиган делает вид, что с ним все хорошо

И все это на фоне депрессии жены. Оксана честно призналась, что глубоко переживает происходящее и просто не может взять себя в руки. Многодетная мама пояснила: все, что они с Джиганом строили почти 10 лет, разрушилось в одночасье."Это худший месяц в моей жизни... Снимать беззаботные сторис я просто не могу... Грузить вас своими печалями не хочу. Делать вид, что ничего не случилось, я не собираюсь", - заверила мама четверых детей.

В настоящее время она вынуждена оставаться в США, так как из-за пандемии коронавируса не может вылететь в Россию. Супруги снимают шикарный особняк на берегу океана и тратят на проживание по 500 тысяч рублей в день.

Напомним, до недавнего времени семья Оксаны Самойловой и рэпера Джигана всем казалась идеальной. Супруги воспитывают четверых детей - дочерей Ариелу, Лею и Майю, а также сына Давида. Когда певец узнал о том, что у него будет долгожданный наследник, он даже разрыдался, а потом стал сам не свой. Музыкант ушел в загул и начал публиковать многочисленные видео, в кадре он чаще всего позировал с бутылкой. Затем стало известно, что рэпер угодил в рехаб. Он сбрил брови и объявил себя "психбольным".

Оксана Самойлова сначала написала, что "не хочет просыпаться в этот день", а затем опубликовала фотографию с дочерьми и новорожденным сыном. "Хорошо, что у меня есть мои дети", - подписала снимок звезда. Позже инстамодель прояснила скандальную ситуацию с мужем. "Я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. Что будет дальше, я не знаю", - написала она в блоге.