Врачи в памперсах и инфицированные полицейские: В России вычисляют авторов новых фейков о коронавирусе

«Я искренне надеюсь, что сейчас интенсивно работают все соответствующие органы, чтобы находить вот таких «дочерей медработников» и «знакомых медсестер» незамедлительно. А всех тех, кто пишет с территории РФ брать с поличным и наказывать уголовно. Не скупясь», - не сдержала эмоций одна из пользователей Фейсбука, опубликовав скриншот очередной «сенсации» о коронавирусе.

С ее авторством у правоохранителей проблем возникнуть не должно – это глава так называемого «Альянса врачей» Анастасия Васильева, которая в свое время представлялась как лечащий врач Алексея Навального. Врачебное сообщество не раз открещивалось от «Альянса», что не мешало ему говорить за весь профессиональный цех. И распространять фейки от его имени.

«Только что нам позвонила медсестра отделения реанимации одной из московских больниц. Там настоящий ад. Им сказали работать в памперсах по 8 часов, никаких документов, средства защиты низкого качества - вообще не дышат. При вопросе об оплате был ответ: а вы сначала доживите, - написала Васильева у себя в Твиттере. - Сначала им сказали: не хотите, увольняйтесь или идите на 2/3 оплаты. Кто взял больничный, кто в отпуск.

В других странах их обеспечивают всем, оплачивают труд, хлопают и благодарят за их работу. У нас, даже в Москве такое подлое отношение и настоящее неуважение. Выход один - медикам надо объединяться».

Разумеется, в памперсах никто никого работать не заставляет. И с экипировкой уже стало получше. На прошлой неделе было объявлено о дополнительных выплатах, которые получат медики, борющиеся с коронавирусом, в том числе в Подмосковье. В Интернете полно видео и фото. В Италии врачи мастерят аппарат вентиляции легких из плавательной маски, а американские медсестры жалуются на нехватку средств защиты. Но плохо ведь может быть только у нас.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/769316" frameborder="0"></iframe> «Это катастрофа! На одном медике по 17-18 больных». Медсестра - о коронавирусной катастрофе в Нью-Йорке.

В Липецке стоят на ушах из-за того, что из Москвы туда якобы везут 800 зараженных коронавирусом москвичей – в местный перинатальный центр. В Уссурийске «бригада медиков» ходит по квартирам, выполняя санобработку, а на деле – грабит квартиры. В Иркутской области полиция "заразилась практически в полном составе" – при обходе граждан на карантине.

Эти фейки рождаются в Сети иногда просто по скудоумию, иногда по злому умыслу. Вбросом дезинформации на профессиональном уровне занимается, к примеру, 72 центр информационно-психологических операций Вооруженных Сил Украины. Но это не остается на периферии внимания силовиков. В Следственном комитете создана рабочая группа, которая борется с фейками. А по всей стране вычисляют и задерживают их распространителей.

В Иркутской области вычислили девушку, которая в Интернете завышала количество зараженных. В Туве горе-инсайдерша рассказывала о смерти студента первого курса Кемеровского государственного университета от коронавируса. Еще одного фейкомета, который поведал в Сети о катастрофическом распространении вируса по стране, задержали в Пензе. Анонимность в сети – штука эфемерная, когда вы пытаетесь посеять панику во время эпидемии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768219" frameborder="0"></iframe> МВД сняло видео о фейках про коронавирус.

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