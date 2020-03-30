Количество заболевших коронавирусом в Москве, последние новости на 30 марта 2020: 212 новых случаев за сутки

В Москве за сутки выявлено 212 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Таким образом общее число инфицированных людей в столице достигло 1226 человек.

Причем коронавирус в Москве "выбирает" молодых, большая часть заболевших (102 человека) это люди от 18 до 40 лет. Еще 58 человек – от 40 до 65 лет и 35 человек старше 65 лет. А в 17 случаях - инфицированы вообще дети.

- Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. 43 человека из числа заболевших в последние две недели посещали европейские страны,- сообщает оперштаб.

Дело в том, что несмотря на объявленную нерабочую неделю и просьбу оставаться дома, именно люди среднего возраста, а порой и семьи с детьми, нарушали правила и продолжали посещать общественные места: гуляли в парках, устраивали пикники с шашлыками.

После такого откровенного игнорирования рекомендаций по изоляции власти ввели дополнительные ограничения - с 30 марта запрещено покидать дома без веских причин. Это касается всех граждан вне зависимости от возраста.

Такие меры уже действуют в Москве, Московской области, Калининградской и Мурманской областях. Глава правительства Михаил Мишустин посоветовал также поступить и главам других регионов.

Покидать дома в условиях режима домашней изоляции можно:

- для поездок на работу, если перейти на удаленку невозможно;

- для похода в магазин или аптеку (ближайшую к дому);

- для похода в больницу или при угрозе жизни и здоровью;

- для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома;

- если нужно вынести мусор.

В России общее число зараженных коронавирусом достигло 1836 человек, девять пациентов погибли - все они люди пенсионного возраста.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Москве и области вводят новые ограничения передвижения граждан из-за коронавируса

В Москве передвижения по городу снизились на две трети, но очевидно, что далеко не все услышали призывы «оставаться дома» в связи с распространением коронавирусной инфекции. В связи с этим 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу и рассказал о социальной поддержке (подробности)

КСТАТИ

Правда ли, что россияне уже переболели коронавирусом до того, как это стало эпидемией

Представитель отделения ВОЗ Мелита Вуйнович сказала, так ли это (подробности)