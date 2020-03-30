Количество заболевших коронавирусом в Москве, последние новости на 30 марта 2020: 212 новых случаев за сутки
В Москве за сутки выявлено 212 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
Таким образом общее число инфицированных людей в столице достигло 1226 человек.
Причем коронавирус в Москве "выбирает" молодых, большая часть заболевших (102 человека) это люди от 18 до 40 лет. Еще 58 человек – от 40 до 65 лет и 35 человек старше 65 лет. А в 17 случаях - инфицированы вообще дети.
- Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. 43 человека из числа заболевших в последние две недели посещали европейские страны,- сообщает оперштаб.
Дело в том, что несмотря на объявленную нерабочую неделю и просьбу оставаться дома, именно люди среднего возраста, а порой и семьи с детьми, нарушали правила и продолжали посещать общественные места: гуляли в парках, устраивали пикники с шашлыками.
После такого откровенного игнорирования рекомендаций по изоляции власти ввели дополнительные ограничения - с 30 марта запрещено покидать дома без веских причин. Это касается всех граждан вне зависимости от возраста.
Такие меры уже действуют в Москве, Московской области, Калининградской и Мурманской областях. Глава правительства Михаил Мишустин посоветовал также поступить и главам других регионов.
Покидать дома в условиях режима домашней изоляции можно:
- для поездок на работу, если перейти на удаленку невозможно;
- для похода в магазин или аптеку (ближайшую к дому);
- для похода в больницу или при угрозе жизни и здоровью;
- для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома;
- если нужно вынести мусор.
В России общее число зараженных коронавирусом достигло 1836 человек, девять пациентов погибли - все они люди пенсионного возраста.
Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин
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ИСТОЧНИК KP.RU
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