2020-03-30T15:52:17+03:00
Звезды

Наталья Шевель осталась без денег и умоляет бывшего мужа Ивана Краско вернуться к ней

После развода 29-летняя красавица укатила в Европу на заработки, но что-то пошло не так
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актер заставил говорить о себе в связи с возможным воссоединением с четвертой женой Натальей Шевель, которая младше народного артиста на 60 лет.Актер заставил говорить о себе в связи с возможным воссоединением с четвертой женой Натальей Шевель, которая младше народного артиста на 60 лет.Фото: Тимур ХАНОВ
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Актер Иван Краско в свои 89 лет по-прежнему бодр и полон сил. Он служит в театре в родном Санкт-Петербурге и занимается хозяйством. Его имя у всех на слуху, а на днях и вовсе актер заставил говорить о себе в связи с возможным воссоединением с четвертой женой Натальей Шевель, которая младше народного артиста на 60 лет.

Театральный свет Санкт-Петербурга стоит на ушах. Публика вовсю обсуждает возвращение к Ивану Краско его последней жены. Наталья Шевель после развода укатила в Европу на заработки. Но недавно объявилась.

Женщина умоляет Ивана Ивановича вернуться к ней, а он гневается. Мол, бывшая позорит его фамилию. "После развода я помогал Наташе сколько мог! Ясно, что такая жена мне не нужна, но не оставлять же девочку на улице без копейки", - рассказал Краско.

А несколько месяцев назад случилось страшное. В ночи раздался телефонный звонок. "Ваня, я за границей, забери меня отсюда", - услышал артист взволнованный голос бывшей.

Поговорить им не удалось, так как связь прервалась. Все попытки артиста дозвониться до Шевель были тщетны. На следующее утро его директор Вячеслав Смородинов связался с Натальей в соцсетях.

"Она cейчас в Прибалтике, куда уехала, чтобы перебраться в Израиль к своему возлюбленному. Но что-то у них не срослось. Она нашла себе работу в булочной, там и спала на какой-то кушетке, но потом лавку эту прикрыли, беглянка осталась практически на улице без средств к существованию", - разводит руками Краско.

Через директора Шевель передала бывшему мужу послание, в котором попросилась назад. "Мол все осознала, прими меня назад, Иван, буду тебе верной. По словам Славы, она готова быть при мне сиделкой", - цитирует актера Собеседник.ru.

Напомним, Иван Краско был женат четыре раза. Первой женой артиста стала Екатерина Иванова, подарившая супругу дочь Галину. Вторая жена, Кира Петрова, родила ему двоих детей - сына Андрея и дочь Юлию. Третьей женой стала Наталья Вяль. Актер женился на ней в 2001 году. На момент брака Наталье было 24 года, а Краско - 71. За 10 лет совместной жизни чета обзавелась двумя сыновьями - Иваном и Федором.

В 2015 году актер официально оформил отношения с Натальей Шевель. Пару не смущала 60-летняя разница в возрасте, хотя окружающие скептически отнеслись к неравному браку. Развелись супруги три года спустя. Иван Иванович настаивал на рождении ребенка, а Шевель была категорически против. Помимо этого, Краско не раз подозревал молодую супругу в изменах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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