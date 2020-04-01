«Деньги заканчиваются!»: какое имущество делят Джиган и Оксана Самойлова

Уже вторую неделю 34-летний Джиган получает от друзей заманчивые предложения: оплатить его реабилитацию в одной из ведущих российских клиник. Избавляться от алкогольной и наркотической зависимости теперь и известным рэперам придется на родине, а не в реабилитационных центрах на морских берегах – из-за пандемии. Но музыкант не спешит исправляться – понаблюдать за его не совсем вменяемым состоянием можно в инстаграме, где Джиган проводит прямые эфиры, публикует видео странного содержания, пугая своим поведением.

Несмотря на то, что его 31-летняя жена Оксана Самойлова решила подать на развод, пара живет пока на общей территории. Причин несколько. Во-первых, семья все еще на карантине, так как менее двух недель назад прилетели из США. Во-вторых, когда карантин закончится – придется думать куда разъезжаться. Все дело в том, что свою просторную московскую квартиру пара продала, когда было принято решение о переезде за город и покупке особняка. Сначала был небольшой дом, потом его сменили на просторный коттедж с бассейном и прочими атрибутами богатой жизни. Да и семья теперь большая: четверо детей, поэтому Оксана с дочками и сыном мечтает остаться в доме, где обустроены детские, доделан ремонт и подобрана мебель – на все это Оксана потратила много сил и денег. Силы были ее, а деньги зарабатывал муж.

Бесконечные бизнес-проекты Самойловой всегда были частью ее имиджа идеальной матери семейства, которая успевает быть еще и успешной бизнес-леди. В итоге на плаву сейчас только бренд одежды, да интернет-магазин – доходы там такие, что и студентку-одиночку не прокормишь. Тратят заначки, которые заработал Джиган – гонорары за заказники, концерты в клубах и прочие выступления.

«Деньги заканчиваются, поэтому Оксана так нервничает. Конечно, развод дело неприятное, но когда есть финансовая «подушка безопасности» как-то спокойнее. Джиган сказал – запасов больших нет. Съезжать пока некуда, у него тут мини-студия оборудована. Но вопрос со студией и арендой дома решить проще, чем главный – где брать деньги, когда в мире пандемия, и никакого движения и заработка не будет. Так что придется просить в долг, пока не возобновится привычная жизнь. Или продать, к примеру, одну из дорогих машин из автопарка Дениса. У них было три машины на семью. В общем, всех напрягает проблема с деньгами, которая скоро может стать остро», - рассказывает kp.ru коллега и приятель Джигана.

Оксана Самойлова провела несколько бесед-консультаций с адвокатами. Брачного контракта не было, а вот алименты, которые будут положены после оформления развода, надо еще с чего-то взять – на четверых детей экс-супруг должен платить не более 50% доходов. Но Джиган не спортсмен с фиксированным контрактом: он музыкант, который сейчас остался без работы. А когда концертная деятельность возобновится, то появится возможность показывать не все доходы. Поэтому сейчас Оксана консультируется: подавать на алименты или договариваться с мужем на «добровольные взносы» на содержание детей. В лучшие времена Джигана – 50% от его доходов это было 2 – 3 млн. руб. в месяц. Если Джиган возьмется за ум, то сможет зарабатывать в 2 – 3 раза больше, так как интерес к его персоне повысился из-за последних скандалов. Но для этого еще надо взяться за ум – пока поводов поверить в скорое прозрение Джиган не дает. Развод Оксаны затянется из-за коронавируса: быстрого оформления документов с таким непредсказуемым мужем не ждем. Пока многодетная мать не стала нанимать адвокатов, на этом этапе оказалось достаточно консультаций.

«А может он одумается и вымолит прощение?» - предполагают некоторые подписчицы Оксаны. Все может быть, но скорее всего Самойлова терпела до последнего. Она слишком долго терпела. И видимо в этот раз перспектив никаких на спасение семьи. Самойлова сообщая о разводе, причинами назвала измены мужа, о которых она не знала, и его нынешнее не совсем вменяемое состояние. Оксана может лукавить: об изменах Джигана не только легенды ходили, но и видео-компроматы. Странно, что раньше она их не замечала. Кстати, и о жизни «под кайфом» тоже судачили. Еще недавно Оксана Самойлова рассказывала о правилах, которые у них с Джиганом установлены в браке: «Денис живет так же, как и до брака – он абсолютно свободный человек. Естественно, у нас есть какой-то внутренний семейный регламент – например, не приходить домой после 6 утра. Грани наших взаимоотношений действительно очень широки…»

Оксана боится, что придется отказаться от привычной жизни обеспеченного человека. Пожелаем ей, чтобы вместе с карантином закончился кризис у ее пока еще мужа Дениса Устименко-Вайнштейна, и он начал вновь обеспечивать семью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765839" frameborder="0"></iframe> Джиган съехал от жены с четырьмя детьми.Фанаты волнуются за Джигана. Ведь в последнее время он ведёт себя неадекватно. Между тем недавно в семье рэпера и Оксаны Самойловой всё было идеально… Что же случилось?

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