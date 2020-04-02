2020-04-02T22:48:28+03:00
Спорт

Самый милый карантин из-за коронавируса: мама помогает Алине Загитовой делать растяжку дома

Олимпийская чемпионка из-за коронавируса продолжает оставаться в компании близких, пережидая коронавирус [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алина Загитова.Алина Загитова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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17-летняя фигуристка Алина Загитова, как и все подопечные Этери Тутберидзе, уже довольно давно не тренируются из-за паднемии коронавируса. Занятия в "Хрустальном" завершились еще в марте и сейчас каждый из спортсменов работает по своему собственному плану, находясь дома. И не теряя в физической активности, даже сидя в четырех стенах.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана, как сообщали, уехала из Москвы в Казань переждать эпидемию в компании своих близких. Алину видели в одном из книжных магазинов в столице Татарстана - у родителей спортсменки именно там квартира, а ее папа Ильназ Загитов тренирует хоккейный клуб "Ирбис". Эта команда - "молодежка" гранда российского хоккея "Ак Барс".

И вот Ильназ Насихович у себя в личном "Инстаграме" поделился довольно милым кадром. Мама Алины, Ляйсан, помогает делать растяжку своей дочери. А отец сфотографировал этот тренировочный момент.

- Мама решила вспомнить, как растягивала Алину в детстве, - подписал семейный кадр папа фигуристки.

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Мама помогает дома с растяжкой Алине Загитовой во время карантина по коронавирусу
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Загитова, напомним, в своем личном Инстаграме уже не раз выкладывала кадры тренировок в квартире своих родителей и даже записала обращение к своим преданным болельщикам. Алина призвала оставаться дома, соблюдая карантин, и продолжать тренировки.

Осенью прошлого года Алина стала второй на Гран-При Франции и третьей на Гран-При Японии. Такой результат позволил олимпийской чемпионке 2018 года ворваться в шестерку лучших по итогам соревнований и пробиться в финал. Но в решающей битве у Загитовой не получилось выступить хорошо - в произвольной программе она упала и заняла только шестое место.

Ну а с 13 декабря 2019 года фанаты фигуристки ходят в печали, поскольку Алина объявила о том, что приостанавливает свою спортивную карьеру. Все теперь ждут, каким будет окончательное решение Загитовой о ее дальнейшей карьере. В интервью японскому ТВ, которое сняло фильм о фигуристке не так давно, спортсменка не смогла дать четкого ответа на вопрос. Любимица многих своих фанатов сказала тогда:

- Спасибо за то, что вы в меня верите и поддерживаете меня. Я попытаюсь и сделаю все, что от меня зависит, чтобы на следующий сезон выйти на соревнования и радовать своими прокатами.

Алина Загитова. Произвольная программа. Internationaux de France. Гран-при по фигурному катанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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