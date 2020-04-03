"Лекарств от коронавируса нет": блогер Екатерина Диденко, похоронившая мужа после вечеринки с сухим льдом, снова раздает советы

Лекарства, загробная жизнь, дети, коронавирус: все смешалось в новом онлайн интервью аптечного блогера Екатерины Диденко. 29-летняя обладательница аккаунта в инстаграм с полутора миллионами подписчиков прославилась на всю страну после смертельной вечеринки по случаю ее 29-летия. Помните эту дичь, когда взрослые люди засыпали в бассейн 25 кг. сухого льда. Муж блогерши и двое друзей умерли на месте. Казалось бы, после такого имидж блогера-фармацевта безнадёжно разрушен. Ведь она как никто другой должна была знать об опасных свойствах сухого льда. Но нет! Люди продолжают жить по ее советам. А она продолжает их раздавать.

На днях Катя записала ответы на вопросы подписчиков. Она, кажется, на полставки может пойти работать вирусологом. Во всяком случае на вопросы о COVID-19 она отвечать не стесняется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/770741" frameborder="0"></iframe> Екатерина Диденко снова начала раздавать советы.

- Есть эффективные препараты от коронавируса?

- Значит так. Против гриппа и герпеса есть эффективные препараты. А против коронавируса нет! И прививок от коронавируса тоже нет.

- Слышали про продление карантина до 1 мая?

- Пожалуйста, скажите, что это шутка. Я не смотрела обращение Путина.

- Что больше всего нравится делать во время самоизоляции?

- Однозначно, делать уборку. Я уже выбросила миллион ненужных вещей, миллион ненужных вещей раздала. А потом задумалась, а чем же еще занимается. И тут вспомнила, что у меня есть дети. Они мне всегда найдут работу.

Еще одна порция вопросов о загробной жизни и кремации. Это неспроста. После трагедии, Екатерина кремировала мужа.

- Вы смотрели передачу Соловьева, где он разговаривал с вашим мужем?

- Какой нафиг разговор с моим мужем. Он умер, как с ним можно разговаривать. Что вы ведетесь на всякую хрень!

- А прах мужа вы развели?

- Пока нет. Я только сегодня говорила об этом с психологом. Развею прах, когда буду готова. Я рада, что не было обычных похорон. Хочу, чтобы меня тоже кремировали.

- Если в вашей жизни появится новый мужчина, разрешите детям назвать его папой?

- Я когда-то называла папой чужого мужчину и ничего страшного. Считаю, это формальность.

Не обошлось и без вопросов про лекарства. Верить в ответы Диденко или нет, но она, кажется, на себе все эти спреи от насморка и свечи от геморроя проверила. А иначе откуда такие знания.

Напомним, 28 февраля компания блогеров собралась отметить день рождения звезды Instagram Екатерины Диденко. Себя она именует «аптечным ревизорро». Апогеем праздника стал сюрприз от мужа: в бассейн он вывалил 25 кг сухого льда. Вещество моментально растаяло и превратилось в удушливый углекислый газ. В помещении без окон и закрытой дверью, люди начали терять сознание. Те, кто успел прыгнуть в бассейн ради эффектного фото - погибли. Среди них муж Диденко Валентин. Ему было всего 32 года. У пары осталось двое детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/763798" frameborder="0"></iframe> Смертельная вечеринка блогеров в Москве: трое погибших.«День рождения провизора!», - кричали гости «аптечного блогера» Кати Диденко и прыгали в бассейн с сухим льдом…

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