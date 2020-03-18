2020-03-18T19:20:21+03:00
Звезды

Любовь Успенская показала дочь в неприглядном виде

Королева шансона заявила, что время совершенно не лечит
Ольга ЛИБГАРДТ
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Любовь Успенская показала пугающее видео с единственной дочерьюЛюбовь Успенская показала пугающее видео с единственной дочерьюФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Сердце Любови Успенской разрывается от боли и переживаний за единственную дочь Татьяну Плаксину. Певица продолжает настаивать, что ее наследницу обманом заставляют давать многочисленные интервью. По словам королевы шансона, буквально перед отъездом в США Таня сожалела о том, что появилась в эфире злосчастного ток-шоу.

Любовь Успенская показала пугающее видео с единственной дочерью Татьяной Плаксиной в своем блоге. На этот шаг певица пошла после того, как наследница появилась в эфире шоу "Пусть говорят". По словам артистки, за участие в передаче и рассказ о том, что же сейчас происходит между ней и матерью, наследнице заплатили кругленькую сумму.

"Время совершенно не лечит, оно только расставляет все по своим местам... Люди работающие на скандальных ток-шоу и программах подобных тем, в которых продолжают обсуждать тему моей семьи, абсолютно растеряли человечность в погоне за рейтингом и хайпом. Покупая участие моей дочери за суммы кратные тысячам долларов, нанимая людей для слежки за ней, за мной, за близкими людьми моей семье, все норовят только ухватить лакомый кусочек «горячей» темы... Видимо, чтобы хоть как-то «отбить» поездку в Америку и «гонорар» моей дочери в размере 15 тысяч долларов, программу они решили превратить в целый сериал, порционно выдавая всю ту грязь, на которую так потратились", - заявила Любовь Залмановна.

После чего показала домашний ролик. В кадре ее дочь сидит на кровати и, опустив глаза, оправдывается за свой поступок.

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Я хочу с вами поделиться. Вот она, Таня...
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"Вот она, Таня. За день до отъезда в Америку сожалеет относительно своего поступка в виде похода на злосчастное ток-шоу, переживает, говорит о том, что ее воротит и тошнит от этого. Сейчас она изменила свою позицию, не знаю, куда делись те слова и то, что она пыталась тогда мне сказать. В тот момент она понимала, что это был неправильный поступок", - обратилась к поклонникам королева шансона.

Она предположила, что именно повышенное внимание возбудило в наследнице ощущение, что она важна. "Но, как говорит сама Таня, за нее могут сказать только ее поступки... Если это та цена, которую я должна была заплатить за то, чтобы она стала отдельной, целостной, самостоятельной личностью, - я принимаю это", - смиренно заявила Успенская.

Сейчас, впрочем, как и всегда, она мечтает только об одном - лишь бы ее ребенок был счастлив, здоров и реализован. "Таня всегда хотела быть услышанной, хотела внимания. Конечно же, я желала ей всего этого, но абсолютно другим путем. Я рядом, у меня нет обид. И, конечно, я всегда готова помочь. Надеюсь, что вся эта ситуация обратит внимание на ее талант", - резюмировала певица.

Шокирующее видео с дочерью Успенской .

Напомним, скандал между Любовью Успенской и ее единственной дочерью Татьяной Плаксиной разразился после выхода программы "Звезды сошлись", которую ведут Лера Кудрявцева и Оскар Кучера. Наследница королевы шансона раскрыла правду о жизни с родительницей. 30-летняя дочь знаменитости призналась: "Мама запирала дверь на ключ и начинала меня душить". По словам Татьяны, несколько раз мама говорила ей: "Сейчас вызовем санитаров и тебя заколют".

После шокирующих откровений Успенская заявила, что светские хроникеры попросту воспользовались психическим состоянием наследницы. Как заверила артистка, ушлые репортеры буквально взяли Татьяну в заложницы.

Вскоре стало известно, что Плаксина сбежала от родительницы в Америку. Девушка вот уже месяц живет у своего отца. На днях к ней в гости прилетел телеведущий Дмитрий Борисов, дабы из первых уст узнать о семейной драме. В беседе с телеведущим наследница королевы шансона пожаловалась, что всю жизнь родительница не давала ей свободы. "Я ее всегда раздражала. Мама с детства ревнует меня к отцу. Он отдал свою жизнь ей. В молодости они выпивали. Я бы сказала, что у нее больше было проблем с алкоголем, чем у него", - уверяет девушка.

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Мне потребовалось какое-то время, чтобы хоть немного прийти в себя после всех событий, произошедших в моей жизни
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По словам Плаксиной, родительница ей просто завидует. Таня заявила, что мужчины, ранее оказывавшие знаки внимания ее матери, стали заглядываться на нее. "Мамины ухажеры сами лезли ко мне. Я от нее этого не скрывала. Это такой мир, где нет никаких моральных граней и ценностей. Конечно, ей это не нравилось. А мне нравилось получать внимание. Но я понимала, что это что-то нездоровое", - поделилась она. В настоящее время наследница не готова простить Успенскую. "Когда человек тебя всю жизнь подавляет, с ним совсем не хочется мириться", - резюмировала Плаксина.

Любовь Успенскую бросила родная дочь.Королева шансона морально сломлена, а ее здоровье подорвано

ИСТОЧНИК KP.RU

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