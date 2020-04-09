Коронавирус в Московской области, последние новости на 9 апреля 2020: вирус подтвердили еще у 95 человек

Число заболевших коронавирусом в Московской области составило 549 человек, прирост за сутки – 95 человек. Среди них: в возрасте от 18 до 45 лет – 54 человека, от 46 до 64 лет – 26 человек, от 65 до 84 лет – 11 человек, дети – 4 человека.

Жителям Подмосковья напомнили о штрафах за нарушение режима самоизоляции: гражданина переместят в больницу и оштрафуют на 4000 рублей, за повторное нарушение – на 5000 рублей. И, если кто-то надумает приехать в Москву, то нужно знать, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал соглашение правительства Москвы и полиции, которое позволит штрафовать за нарушение самоизоляции.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в формате видеоселектора поблагодарил подмосковных волонтеров, которые оказывают помощь жителям, находящимся на самоизоляции и принял участие в совещании по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на территории страны, на котором президент России Владимир Путин сказал, что «нельзя останавливать экономику».

Подмосковные фермеры высказали свою обеспокоенность во время совещание в режиме видео-конференц связи, чтобы донести до федеральных властей их текущие проблемы.

- Сейчас может возникнуть ситуация, когда от фермеров потребуют исполнить свои обязательства по взятым грантам, их с нас никто не снимал, - сказал подмосковный сыровар и руководитель проекта ОНФ «Народный фермер» Олег Сирота.

В Роспотребнадзоре сообщили, что повторных случаев заражения коронавирусом в Московской области и во всей России нет. Осталось 10-14 дней до достижения «плато», после которого количество заболевших коронавирусной инфекцией пойдет на спад.