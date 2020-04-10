2020-04-10T13:41:14+03:00
Звезды

«Паша довел меня до слез, поднял на меня руку»: жена актера Прилучного рассказала о домашнем насилии во время самоизоляции

Пара надеялась на примирение во время карантина, воссоединившись в загородном доме [видео]
Ирина ВИКТОРОВА
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Сейчас Агата собирает документы, чтобы подать на развод. Но она не скрывает, что чувства к мужу осталисьСейчас Агата собирает документы, чтобы подать на развод. Но она не скрывает, что чувства к мужу осталисьФото: Личный архив
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В этом году актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о том, что разъехались и будут разводиться. Официальный развод пока только в планах, но супруги уже три месяца жили отдельно. Пара за время брака обзавелась загородным домом, где во время карантина и случилось воссоединение – не супругов, но любящих родителей. У Прилучного перерыв в съемках, и он мечтал провести это время с детьми – 7-летним Тимофеем и 4-летней Мией.

«Сейчас Агата собирает документы, чтобы подать на развод. Но она не скрывает, что чувства к мужу остались, а решения о разводе она приняла из-за поведения Павла. Они оба любят друг друга, так что пусть слабая надежда на воссоединение, но она есть!» - рассказала нам два дня назад подруга Агаты.

А вчера в доме случилось ЧП, которое окончательно перечеркнуло все надежды на примирение пары. Агата и раньше сообщала, что одной из причин расставания стали вспышки немотивированного гнева Павла. И вот опять! Вчера конфликт в семье Прилучных разгорелся из-за того, что Агата вела прямой эфир в инстаграме. Пока еще муж Павел выхватил телефон и выбросил его в окно.

Агата в ответ опубликовала видео в инстаграме мамы: «Пандемия дается плохо. Пишу с аккауанта мамы. Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу. Он довел до слез, он поднимал на меня руку. Он в неадеквате! Не могу остановить его. Выгоняет нас из дома, завтра уедем в квартиру. Не могу не выложить, у меня нет другого оружия, кроме как публичность. Завтра постараюсь купить новый телефон. Просто знайте, что так…».

Запись была сделана вчера вечером, а уже сегодня подруга семьи рассказала нам, что Агата с детьми уехала в московскую квартиру. Семья пока еще не делила недвижимость, так как официального развода не было. И у Агаты есть ключи и от квартиры, и от дома. Сегодня с утра Павел уже успел извиниться перед женой.

Агата Муцениеце рассказала, что Павел Прилучный выгнал ее из дома во время коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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