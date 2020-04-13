Десять самых веселых животных из паблика "Изоизоляция"

Продолжаем выбирать лучшие работы паблика "Изоизоляция". В прошлый раз мы говорили об оммажах, главную роль в которых играют представители третьего возраста. На сей раз представляем подборку фотокартин, где в неожиданных ролях выступают домашние любимцы.

Иван Крамской "Портрет девушки в синем платке", 1882

Самая известная работа Ивана Крамского, которую знают абсолютно все - это, конечно, портрет "Неизвестная". Между тем, куда больше состоятельных барынь, кем бы они ни были, художник любил изображать крестьян. Перед нами - портрет крестьянки в синем платке.

На фотографии в роли девушки блестяще выступила сонная рыжая собака Чарли с футболкой на голове.

- Выражение - один в один: скука, жизнь проходит мимо, съесть что-нибудь или спать пойти? - не нарадуются одни.

- Точно, сейчас выбор невелик, - отвечают другие.

Жак Андре Жозеф Авед "Портрет пожилой женщины", XVIII век

Жак Андре Жозеф Авед - был самым модным художником Франции. Каждый год его ателье выпускало несколько как бы сейчас сказали "живых портретов" самых состоятельных людей. Большую часть заработанного художник тратил на пополнение своей коллекции редкостей.

Трудно сказать, кем была пожилая женщина, запечатленная на картине, но в ее фотороли блестяще выступил рыжий мейнкун по имени Чубайс.

Фрида Кало "Автопортрет, посвящённый доктору Элоессеру", 1940

Фрида Кало - абсолютный лидер среди оммажей. Копируют автопортреты художницы как мужчины, так и женщины, прилепив на лоб монобровь. В этом оммаже роль Фриды исполнил удивленный пти-брабансон Игорь. Сходство было достигнуто не только благодаря отличительной черте Фриды Кало. Брабансонов называют "собаками с человеческим выражением лица".

Норман Роквелл. Прыжок

В нашей стране имя Роквелла не пользуется известностью, зато в Америке по нему сходят с ума. Это культовый художник ХХ века, чье имя стало синонимом самого популярного журнала в Америке «The Saturday Evening Post». Среди фанатов Роквелла - Стивен Спилберг и режиссер "Звездных войн" Джордж Лукас, вспоминавший, как прогуливал занятия в школе в тот день, когда в киосках должен был появиться очередной выпуск журнала с рисунками Роквелла. В общем, неудивительно, что семь лет назад картина «Застольная молитва» была продана на аукционе за 46 миллионов долларов и стала самым дорогим произведением американского реалистического искусства, когда-либо проданным "Сотбис".

Нынешняя работа веселой и спортивной семьи Литвиновых примечательна тем, что в ней приняли участие все, в том числе, кошка Веснушка породы корниш-рекс, блестяще изобразившая собаку.

Харли Браун "Rabbit Carrier"

Канадский художник Харли Браун (родился в 1939 году) известен своими работами коренных американских индейцев. Глядя на этот портрет остается удивляться, как сиамская кошка Ума похожа на героя Брауна.

Читатели тоже удивляются, но без обвинений в расизме не обошлось. Сейчас это модно, хотя и глупо.

Нико Пиросмани "Белая корова на черном фоне"

Был пес, а стал - коров. Легким движением руки собака обзавелась выменем из перчатки, копытцами из носочков и рогами из катушек. Мы бы ни за что не запостили эту картину, но собака оказалась удивительной улыбакой. По морде видно, что она не против побыть другим животным.

Пьер Огюст Ренуар "Профиль девушки с длинными волосами"

Очень похожее постороение, хотя в нем не использовано никаких дополнительных ухищрений. Только рыжий кот, но зато какой: роскошный и светящийся от гордости.

Альбрехт Дюрер "Автопортрет"

Просто поразительное сходство немецкого живописца 15-16 веков с кучерявым пуделем Дейзи. Дюрер и сам любил изображать животных, но среди различных пород собак предпочитал охотничьих.

Людмила Петрушевская и Александр Райхштейн "Поросенок Петр"

Людмила Петрушевская - не только писатель. Она шьет шляпы, поет в кабаре и даже рисует. Однажды писательница приходила на интервью в "Комсомолку" и продала сотрудникам несколько своих графических работ. В частности, за тысячу мне досталась гусеница в одеяле с подписью "А вообще-то, в идеале, нужно ходить в одеяле". (Десятью годами ранее я видел такую же гусеницу в зарубежной раскраске). Герой Петрушевской поросенок Петр появился в 2002 году и бысро стал мемом.По книгам был создан мультфильм, а художник Александр Райхштейн изобразил животное немножко пхожим на Страшилу или крошку Цахеса, с волосинками, торчащими из огромной головы.

В этой работе неожиданный выбор героя совпал с необычным домашним питомцем. Моделью выступила минипиг Фёкла.

Винсент Ван Гог «Звёздная ночь»

А эта работа из разряда "без тормозов". Звездную ночь Ван Гога автор сравнила с "задницей французского бульдога Бруна". Возгласы зрителей, что это чересчур, заглушаются возражениями "ачотакова"

"Понимаю что кого-то может оскорбить сиё сравнение но как только у нас появился наш четвероногий друг я сразу поняла что его задница это шедевр!" - пишет автор.

К сожалению, подобного на паблике появляется все больше и от обилия пользователей он стал терять разумные черты и сам по себе начал уподобляться задней части, причем, хорошо если французского бульдога.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/770486" frameborder="0"></iframe> Эпоха карантина.Чем себя занять, сидя дома на карантине? Может быть, перевоплотиться в героя какой-нибудь картины?

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