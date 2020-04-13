"Где я была?": Надежда Бабкина узнала, что провалялась без чувств целую неделю

Вышедшая из комы Надежда Бабкина быстро идет на поправку. Состояние знаменитой артистки не вызывает опасений. Она находит в сознании, самостоятельно дышит, а все показатели и анализы приходят в норму.

Надежда Бабкина обрадовала свидетелей своего чудесного пробуждения от медикаментозного сна позитивным настроем. Как говорят очевидцы, первое, о чем спросила 70-летняя певица, когда очнулась: "Где я была?". Узнав, что провалялась без чувств целую неделю, она была сильно удивлена.

После чего заметила, что, вероятно, "должна быть сильно голодна". Сказала, что хочет любимой жареной картошечки с грибами и квашеной капусты. Однако тут же вспомнила, что давно сидит на диете и решила повременить с яствами. "Тем более, что пост сейчас", - цитирует артистку сайт mk.ru.

В окружении знаменитости говорят, что настроение у нее сейчас боевое. Она сразу поинтересовалась, как обстоят дела театре. "Надежда Георгиевна быстро выкарабкается, потому что серьезный человек, сильная женщина", - уверены врачи. Ее лечением занимаются настоящие профессионалы своего дела.

Напомним, о госпитализации Надежды Бабкиной стало известно 6 апреля. Артистка поступила в одну из частных клиник с диагнозом "пневмония" и подозрением на коронавирус 1 апреля. Бабкину ввели в кому, чтобы обеспечить более эффективную работу аппарата искусственной вентиляции легких. Меж тем анализы на Covid-19 показали отрицательный результат.

К слову, сутки пребывания в больнице, где проходит лечение артистка, обходятся ее близким в 25 тысяч рублей. Чтобы пациентку приняли, родным пришлось внести аванс в 300 тысяч рублей. При выписке будет сделан перерасчет исходя из полученных услуг.