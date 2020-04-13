Лера Кудрявцева потеряла третьего ребенка от молодого мужа

Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров женаты семь лет. Спортсмен младше 48-летней телеведущей на 16 лет. Влюбленные воспитывают двухлетнюю дочь Машу. Мало кто знает, но у супругов мог быть еще один ребенок.

Лера Кудрявцева почти сразу после рождения дочери Маши в 2018 году забеременела снова. Телеведущая и ее муж Игорь Макаров готовились к рождению малыша. Для телеведущий он мог бы стать третьим ребенком

"Появились боли в спине, живот тянуло. Я позвонила своему гинекологу и приехала на встречу. Она меня осмотрела и сообщила, что я беременна", - рассказала телезвезда во время прямого эфира с Тиной Канделаки.

По словам Леры, срок был небольшой - всего два месяца. Но, к сожалению, она потеряла ребенка. В тот период ее организм был очень ослаблен из-за ЭКО и предыдущей сложной беременности. К

удрявцева тяжело переживала трагедию. От грустных мыслей ее отвлекала Маша. Муж тоже во всем поддерживал ее.

Артиста не раз говорила, что буквально вымолила дочь. Она долго не могла познать радость материнства после рождения сына Жана. Звезда прошла через три попытки ЭКО. "Последствия были серьезными. Очень сильно нарушился гормональный фон. Я два месяца просто бегала по врачам. Знала, что гормоны - плохо. И не в момент беременности, а до. Я колола их в живот, это была минимальная доза", - откровенничала знаменитость в одном из интервью.

Когда она узнала, что находится в интересном положении, то очень боялась сглаза и решила все девять месяцев скрывать беременность. "Я прошла жестокий путь до появления Маши, готова была на Луну улететь, лишь бы выносить. Я верю во всякие приметы, сглазы, тем более, когда ты ждешь вымоленного человека", - призналась звезда.

Напомним, Лера Кудрявцева и Игорь Макаров поженились в 2013 году. Пять лет супруги не могли обзавестись потомством. В 2018 году родилась Маша. Для 32-летнего хоккеиста дочь стала долгожданным первенцем. Что касается Леры, то в 19 лет она родила сына Жана от барабанщика группы "Ласковый май" Сергея Ленюка. "Когда я родила Жаника, то еще сама была ребенком. Поэтому его всегда окружали любимые бабушки. А когда ты в зрелом возрасте рожаешь ребенка… Я не знаю, есть ли большее счастье", - делится звезда.