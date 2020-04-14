Список регионов России, где ввели 14-дневную самоизоляцию для приезжающих из Москвы и Петербурга
Из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции в крупных городах многие регионы Российской Федерации приняли решение отправляться приезжающих на их территории жителей Москвы и Санкт-Петербурга на двухнедельную обязательную самоизоляцию.
Так, проходить 14-дневный карантин обязали приезжих в республики Алтай, Башкирию, Крым, Татарстан, в Алтайский и Краснодарский края, Владимировскую, Воронежскую и Иркутскую области, а также в город федерального значения Севастополь.
Ранее некоторые регионы страны решили изолировать на 14 дней всех граждан России, которые прибывают на их территории авиарейсами из столицы.
Как сообщал сайт kp.ru премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал решение некоторых глав о введении обязательного карантина для улетающих из Москвы в регионы. Председатель Правительства заявил, что любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать реальной ситуации и, конечно, тем мерам, которые введены президентом, а губернаторам следует отличать региональные полномочия от федеральных.
Напомним, 14 апреля новые случаи заражения коронавирусной инфекцией обнаружили в 51 субъекте страны. За одни сутки на территории государства врачи диагностировали коронавирус у 2774 жителя: самое большое количество заболевших в Москве и Московской области (1489 и 460 пациентов с подтвержденным диагнозом за сутки соответственно) и в Санкт-Петербурге (121 заболевший).
Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались
Полный список регионов России, в которых приезжающих Москвы и Санкт-Петербурга отправляют на обязательную самоизоляцию:
Алтайский край;
респ. Башкирия;
Владимирская обл;
Воронежская обл;
Иркутская обл;
Кемеровская обл;
Краснодарский край;
Красноярский край;
респ. Крым;
Липецкая обл;
Нижегородская обл;
Новосибирская обл;
Омская обл;
Оренбургская обл;
Самарская обл;
г. Севастополь
Смоленская обл;
Ставропольский край;
респ. Татарстан;
Томская обл;
Тюменская обл;
респ. Тыва;
респ. Хакасия.
ИСТОЧНИК KP.RU