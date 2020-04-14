Список регионов России, где ввели 14-дневную самоизоляцию для приезжающих из Москвы и Петербурга

Из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции в крупных городах многие регионы Российской Федерации приняли решение отправляться приезжающих на их территории жителей Москвы и Санкт-Петербурга на двухнедельную обязательную самоизоляцию.

Так, проходить 14-дневный карантин обязали приезжих в республики Алтай, Башкирию, Крым, Татарстан, в Алтайский и Краснодарский края, Владимировскую, Воронежскую и Иркутскую области, а также в город федерального значения Севастополь.

Ранее некоторые регионы страны решили изолировать на 14 дней всех граждан России, которые прибывают на их территории авиарейсами из столицы.

Как сообщал сайт kp.ru премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал решение некоторых глав о введении обязательного карантина для улетающих из Москвы в регионы. Председатель Правительства заявил, что любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать реальной ситуации и, конечно, тем мерам, которые введены президентом, а губернаторам следует отличать региональные полномочия от федеральных.

Напомним, 14 апреля новые случаи заражения коронавирусной инфекцией обнаружили в 51 субъекте страны. За одни сутки на территории государства врачи диагностировали коронавирус у 2774 жителя: самое большое количество заболевших в Москве и Московской области (1489 и 460 пациентов с подтвержденным диагнозом за сутки соответственно) и в Санкт-Петербурге (121 заболевший).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768382" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

Полный список регионов России, в которых приезжающих Москвы и Санкт-Петербурга отправляют на обязательную самоизоляцию:

Алтайский край;

респ. Башкирия;

Владимирская обл;

Воронежская обл;

Иркутская обл;

Кемеровская обл;

Краснодарский край;

Красноярский край;

респ. Крым;

Липецкая обл;

Нижегородская обл;

Новосибирская обл;

Омская обл;

Оренбургская обл;

Самарская обл;

г. Севастополь

Смоленская обл;

Ставропольский край;

респ. Татарстан;

Томская обл;

Тюменская обл;

респ. Тыва;

респ. Хакасия.