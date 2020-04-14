2020-04-14T18:01:00+03:00
Звезды

"Питается через зонд, поражено больше половины легких": стало известно истинное состояние Надежды Бабкиной

В клинике рассказали о самочувствии 70-летней певицы
Ольга ЛИБГАРДТ
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В клинике рассказали о самочувствии 70-летней певицыВ клинике рассказали о самочувствии 70-летней певицыФото: Борис КУДРЯВОВ
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На днях друзья, коллеги и поклонники радовались счастливому известию - Надежда Бабкина вышла из комы. Сообщалось, что состояние 70-летней певицы существенно улучшилось. Она, якобы, даже шутила и просила любимой картошечки с квашеной капусточкой. Однако эта информация не подтвердилась.

Стало известно об истинном диагнозе Надежды Бабкиной и прогнозах врачей по ее лечению. Как удалось выяснить, певица по-прежнему находится в очень тяжелом состоянии и подключена к аппаратам. Она в реанимации.

Официальный диагноз, который поставили врачи, звучит так: "внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, вызванная коронавирусом", сообщает "СтарХит". "Сознание у Надежды Георгиевны периодически проясняется, она реагирует на элементарные вопросы, выполняет команды врачей, но с персоналом общается исключительно жестами", - уточнил источник в больнице, где звезда проходит лечение.

По его словам, другой возможности просто нет. "Со 2 апреля она на искусственной вентиляции легких. В шею вставлена трубка. Питание осуществляется через зонд", - добавил он.

Но есть и хорошие новости. С недавних пор температура у артистки в норме. Согласно контрольному КТ легких, отрицательной динамики не наблюдается. "Объем их поражения не увеличивается. На данный момент он составляет больше 60%. Это очень тяжелая форма", - заявил источник.

Он также сообщил, что Надежда Георгиевна почти две недели пыталась заниматься дома самолечением. Это усугубило ситуацию. Кроме того, как отмечает источник, у певицы имеется ряд сопутствующих осложнений, в том числе гипертония и дефицит щитовидной железы.

К слову, незадолго до того как угодить в больницу, звезда экстремально худела и сбросила за короткое время почти 20 килограммов. Сей факт тоже мог подорвать иммунитет.

Напомним, о госпитализации Надежды Бабкиной стало известно 6 апреля. Артистка поступила в одну из частных клиник с диагнозом "пневмония" и подозрением на коронавирус 1 апреля. Бабкину ввели в кому, чтобы обеспечить более эффективную работу аппарата искусственной вентиляции легких. На днях стало известно, что знаменитость вывели из медикаментозного сна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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