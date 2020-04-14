«Раздать всем россиянам по 10 - 20 тысяч рублей»: Экономисты нашли лекарство против коронакризиса

Фонд «Либеральная миссия» выпустил доклад по итогам мозгового штурма между видными российскими экономистами. Он называет «Коронакризис-2020: Что будет и что делать? Сценарии развития кризиса и необходимые меры экономической политики». Эксперты предлагают комплекс мер для борьбы с экономическими последствиями пандемии. Надеются, что власти прислушаются к их советам и перестанут спихивать все проблемы на граждан и бизнес, оберегая священную «кубышку».

ДВОЙНОЙ ШОК: ДЕШЕВАЯ НЕФТЬ + КАРАНТИН

«Российская экономика столкнулась сегодня, вероятно, с самым серьезным вызовом за последние 20 лет и перспективой кризиса, который может превысить масштабы кризисов 1998, 2008 - 2009 и 2014 - 2015 годов», - говорится в докладе.

Причем для России ситуация ухудшается еще и тем, что страдает и от падения цен на нефть, и от ограничений, связанных с распространением коронавируса. Это делает ее более уязвимой для кризиса. Но на этом фоне объемы поддержки, заявленные правительством, в разы меньше, чем в крупных развитых странах.

«Антикризисные меры, объявленные российским правительством на данный момент и составляющие в общем объеме около 2.5% ВВП (2,5 трлн рублей), мы считаем недостаточными, а стремление переложить на частный бизнес издержки, связанные с принудительным карантином, недальновидными», - говорится в докладе.

Эксперты считают, что объем поддержки должен быть существенно выше - от 5 до 10 трлн рублей. Эти деньги есть в Фонде национального благосостояния. Кроме того, можно использовать тот механизм, который давно используется в развитых странах - это количественное смягчение. Его суть в том, что Минфин выпускает государственные облигации, а их выкупает Центробанк. По сути, это печатание денег.

«Фактически, речь идет об эмиссионном механизме, однако в условиях шокового сжатия спроса это не приведет к всплеску инфляции», - считают эксперты.

Чтобы помочь экономике, достаточно будет напечатать от 1,5 до 6 трлн рублей. Но когда кризис кончится, эти гособлигации ЦБ сможет продать на открытом рынке. В этом случае реальных расходов государство не понесет.

Чтобы помочь экономике, достаточно будет напечатать от 1,5 до 6 трлн рублейФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ЕСЛИ НЕ ПОМОЧЬ - НАЧНЕТСЯ ЗАТЯЖНАЯ ДЕПРЕССИЯ

«Непредоставление достаточной помощи экономике в острой фазе – в периоде принудительного карантина – чревато широкими социальными и экономическими последствиями – разрушением инфраструктуры малого и среднего бизнеса, слишком резким сокращением платежеспособного спроса. В этом случае будет запущен механизм экономической депрессии, который помимо прочих социальных последствий (рост безработицы и бедности, сокращение доходов граждан) обернется также новыми выпадающими доходами бюджета», - говорится в докладе.

Другими словами, если сейчас правительство допустит, что большая часть малого бизнеса или закроется, или уйдет в тень, вернуть их обратно будет очень сложно. У предпринимателей просто не будет денег (да и желания) восстанавливать свои компании из руин. А эффект домино докатится как до бюджета, так и до компаний всех отраслей.

«Резкое сжатие спроса оказывает прямое или опосредованное влияние практически на всю экономику. Катастрофический удар ограничительные меры правительства наносят по малому и среднему бизнесу, подрывая его инфраструктуру. В свою очередь неплатежеспособность этого сектора ведет к сокращению бюджетных поступлений и провоцирует кризис в секторе финансовом», - говорится в докладе.

Если сейчас правительство допустит, что большая часть малого бизнеса или закроется, или уйдет в тень, вернуть их обратно будет очень сложноФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ВЛАСТИ ДАЮТ НЕВЕРНЫЙ СИГНАЛ ДЛЯ БИЗНЕСА

По словам экспертов, явно недостаточные меры поддержки, объявленные до сегодняшнего дня правительством, повышают вероятность именно негативного развития событий.

«Правительство упускает время и дает бизнесу неверный сигнал: тот факт, что бизнес не получает подтверждений готовности правительства разделить с ним бремя вынужденного простоя, как представляется, не повышает, а снижает готовность бизнеса задействовать собственные резервы, потому что в предложенном сценарии их все равно у огромного числа компаний не хватит для выживания», - считают экономисты.

Многие предприниматели могут махнуть рукой и закрыть бизнес полностью, понимая, что вряд ли дождутся от кого-либо поддержки. Да, государство сэкономит пару триллионов рублей сегодня, но в будущем лишится гораздо большего.

«Ограничения экономической активности являются принудительными, а это значит, что государство должно брать на себя ответственность за его издержки, в противном случае доверие к государству, и так весьма ограниченное, будет в еще большей степени подорвано. Нельзя не отметить и того факта, что принудительные "каникулы" оплачиваются для работников бюджетной сферы из бюджета, а работники внебюджетной сферы, которые также платят налоги в бюджет, пока не получают из него никакой компенсации за вынужденный простой», - поясняют авторы доклада.

По мнению экономистов, бизнесу нужно помочь субсидиями, а не беспроцентными кредитами и отсрочками. Потому что нет смысла спасать бизнес сейчас, понимая, что через полгода все накопленные долги придется отдавать. Этот финансовый шок в условиях упавшего спроса со стороны населения многие точно не переживут.

Многие предприниматели могут махнуть рукой и закрыть бизнес полностью, понимая, что вряд ли дождутся от кого-либо поддержкиФото: Алексей БУЛАТОВ

НУЖНО ДАТЬ ПО 10 - 20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ВСЕМ РОССИЯНАМ

От кризиса пострадал и бизнес, и наемные сотрудники. Поэтому поддерживать нужно не только предпринимателей, но и их работников. Некоторые эксперты предлагают дать всем семьям субсидии на оплату ЖКХ. А другие считают, что нужно раздать деньги по модели временного «безусловного дохода». Например, по 10 - 20 тысяч рублей в конце апреля или в мае. Но не всем, а только тем, кто не работает в бюджетном секторе и чей доход не превышал миллиона рублей в прошлом году. На это потребуется немного - 1 - 1,5 трлн рублей.

«Логика здесь состоит в том, что особенности российского рынка труда и системы социальной защиты вообще не предполагают сколько-нибудь эффективного механизма поддержки временно потерявших работу. И экстренно исправить этот недостаток в текущих обстоятельствах шока занятости не представляется возможным. Поэтому лучше раздать деньги даже тем, кто мог бы без них обойтись, чем столкнуться с (как минимум) двукратным ростом реально не имеющих работы, да еще в ситуации, когда обычные механизмы «смягчения» проблемы (разного рода неформальные приработки) также блокированы», - говорится в докладе.

По мнению экономистов, поддержание платежеспособности населения в момент выхода из карантина является важнейшим фактором быстрого отскока экономики. Собственно, именно поэтому в развитых странах к раздаче денег населению уже приступили. А мы до сих пор медлим.

ЧТО ВАЖНЕЕ: КУБЫШКА ИЛИ ДОВЕРИЕ?

«Так или иначе, программу поддержки экономики необходимо расширять, фокусировать на поддержке наиболее страдающих от принудительных карантинных мер секторов и срочно объявлять о таком расширении. Речь идет о том, возникает в кризисной ситуации доверие между гражданами и правительством или поведение правительства воспринимается населением как очередная попытка спихнуть проблемы на граждан, сохранив за счет них свою денежную «кубышку», - резюмируют эксперты.