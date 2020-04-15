Последние новости на утро 15 апреля 2020: Трамп прекратил финансирование ВОЗ, а первая в мире испытавшая вакцину женщина рассказала об эффекте

15 Апр 2020 2020-04-15T07:21:46+03:00

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Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования ВОЗ. По его мнению Организация не смогла адекватно получить информацию по коронавирусу и своевременно информировать мировое сообщество об угрозе. По последним данным, в Штатах от covid-19 общее число умерших превысило 25 тысяч.

Тем временем в США 44-летняя женщина стала первым в мире человеком, испытавшим на себе вакцину от коронавирусной инфекции. После введения ей экспериментального средства американка в беседе с журналистами сравнила процедуру с обычной прививкой от гриппа. По словам добровольца, которая, кстати, является матерью двоих детей, благодаря возможности принять участии в эксперименте она увидела шанс внести свой вклад в победу на коронавирусом.

В Каире силовики уничтожили 7 террористов, готовивших теракты на Пасху, которую египетские христиане-копты празднуют в этом году 19 апреля. В квартире, где укрывались бандиты, спецслужбы обнаружили автоматы и боеприпасы. В результате операции погиб подполковник управления нацбезопасности МВД Египта Мухаммед аль-Хуфи. Еще один офицер полиции был ранен.

В России в Москве и Подпосковье начал действовать пропускной режим. Это необходимо, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса в столице и регионе среди населения.

ИСТОЧНИК KP.RU