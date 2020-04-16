«Агата получила новый контракт на ТВ»: развод начал приносить деньги жене Павла Прилучного

31-летняя Агата Муцениеце собирает документы на развод с мужем Павлом Прилучным. О расставании супруги объявили в феврале, хотя разбежались две звезды еще в прошлом году. Главную причину развода никто и не скрывал: немотивированные вспышки гнева у актера. Прилучный всегда дико ревновал Агату, что постепенно сделало их совместное проживание невыносимым. При этом оба не скрывают: до сих пор любят друг друга.

Коллега и знакомая Муцениеце рассказала kp.ru о новой работе актрисы: «Агата не могла согласится на роль без одобрения мужа. А муж хотел, чтобы жена проводила больше времени с детьми. Поэтому скоро мы будем чаще видеть Агату на экранах. Недавно она снялась в новом телепроекте и стала постоянной участницей передачи «Дом культуры и смеха». Артисты в разных амплуа разыгрывают скетчи о семейной жизни, быте, политике, социалке. В общем смешно на разные темы. Знаю, что Агату взяли сниматься вместе с именитыми звездами и ребятами из КВН. То есть она успешно справилось с ролью в юмористическом шоу. Также у нее запланированы съемки в крупном интернет-проекте, где будет ведущей Светлана Зейналова».

Агата Муцениеце собирает документы на развод с мужем Павлом ПрилучнымФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Выход передачи, куда взяли актрису Муцениеце, запланирован этой весной на канале «Россия». С детьми Агате помогает управляться мама. У Павла и Агаты подрастают 7-летний Тимофей и 4-летняя Мия. Звезда экрана Прилучный семью содержит, но теперь и Агата начнет больше зарабатывать. А ведь еще недавно Павел ей даже запрещал перекусывать вместе с коллегами - ревновал ко всем подряд. Еще недавно Муцениеце не скрывала, что супруг получает больше:

«Но мне приятно, что я вношу свой вклад. Уж на маникюр не приходится у мужа просить!» А теперь и на более существенные покупки просить не придется. Хотя Прилучный щедрый человек. Причины конфликтов, как мы уже поняли, были совсем в другом. «Не тот у меня темперамент, я не могу быть сдержанным», - не скрывал Прилучный. «С самого начала было еще хуже, мы просто дрались, выясняя отношения, потому что мой темперамент не хотел уступать», - не стесняясь, рассказывала в интервью Агата.

Темперамент Муцениеце мы скоро оценим на экранах сразу в нескольких проектах. Агата также работает соведущей шоу «Голос. Дети». Этот проект, кстати, был еще одобрен Прилучным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/763085" frameborder="0"></iframe> Красивый незаконченный роман Прилучного и Муцениеце.Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся. Она по-прежнему его любит. Но, вероятно, сил быть рядом уже нет…

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