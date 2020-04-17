Показала себя до и после: Божена Рынска сделала новую пластическую операцию

В жизни Божены Рынской в последнее время происходит одно значимое событие за другим. В начале марта 2020 года светская обозревательница впервые стала мамой чудесной девочки Жени от покойного мужа Игоря Малашенко. И вот на днях вдова медиаменджера откровенно рассказала о своих пластических операциях.

Божена Рынска опубликовала в блоге две фотографии. На одной она позирует до хирургического вмешательства, а на другой показала результат после.

"Я не собиралась рассказывать о своей блефаропластике. Но это так талантливо сделано, это такая восхитительная работа хирурга, что я решила показать ее. Было и стало", - подписала коллаж светская обозревательница.

bozhenarynska Я не собиралась рассказывать о своей блефаропластике

В комментариях она ответила на вопросы поклонников. В частности, Божена рассказала, что сначала ей сделали эндоскопическую подтяжку лба. И только потом врач взялся за глаза. За операцию, которая длилась полтора часа, она отдала 120 тысяч рублей.

Помимо этого Рынска также сообщила, что 15 лет назад у нее была ринопластика. Этой пластической операцией она тоже довольна.

Поклонники также поинтересовались о том, как их любимица ощущает себя в роли мамы и расспросили Божену о дочке, которую ей родила суррогатная мать. Рынска отметила, что у них все хорошо - у девочки отменный аппетит, она быстро растет и ведет себя очень спокойно.

К слову, буквально накануне стало известно, что Божена засудила бывшую жену Игоря Малашенко, передает сайт mk.ru. Вдове разрешили бывать в особняк покойного в Чигасово, несмотря на возражения его наследников. Рынска получила круглосуточный доступ (в том числе на автомобиле) к коттеджу.