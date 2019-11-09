2019-11-09T22:08:49+03:00
Звезды

"Вешал лапшу на уши": Божену Рынску трясет от чудовищного обмана Игоря Малашенко

Обозревательнице случайно открылись шокирующие детали жизни ныне покойного супруга
Ольга ЛИБГАРДТ
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Божену Рынску трясет от чудовищного обмана Игоря МалашенкоБожену Рынску трясет от чудовищного обмана Игоря МалашенкоФото: Борис КУДРЯВОВ
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Божена Рынска тяжело переживает смерть любимого мужа Игоря Малашенко. Один из основателей НТВ был найден мертвым в конце февраля около свой виллы в Испании. С того момента жизнь обозревательницы разделилась на до и после. Однако очередное открытие из двойной жизни покойного супруга буквально убило писательницу.

Божена Рынска потрясена многолетним обманом Игоря Малашенко. "Я не сплю двое суток. Какое чудовищное предательство по отношению ко мне. Игорь принес меня и себя в жертву финансовому сверхблагополучию своих детей", - сообщила подписчикам в Facebook обозревательница.

Божена считает, что Малашенко лишил ее спокойной жизни, чтобы сделать детей мультимиллионерами. Более того, все те годы, что они были вместе, ей каждый божий день приходилось доказывать, что она рядом с Игорем не из-за денег. "Мы останавливались, как правило, в плохих отелях. Я одна, без него, вообще себе крысинные норы за свой счет заказывала...", - поведала Рынска.

А потом сообщила, что в 2008 году Малашенко купил очень дорогую страховку, которая стоила 70 тысяч долларов в год. Узнала она об этом случайно, и теперь раздавлена открывшейся правдой. "Во время процесса я узнала об этом. Он отоврался, что это был разовый платеж... Но я узнала, что это был ежегодный платеж, и с тех пор меня трясет...", - сообщила она.

Про страховку Игорь ей ничего не рассказывал и скрывал свои траты на бывшую семью и детей. "Вместе с питанием расходы на меня составляли не более 30 тысяч долларов в год. Семья же со страховкой стоила 500 тысяч долларов в год", - приводит цифры безутешная вдова.

По ее словам, откажись Малашенко от страхования своей жизни, они могли бы безбедно жить в Нью-Йорке или Лондоне, о котором она мечтала. "Но Игорь говорил, что у него нет денег... А деньги все это время были, только он хотел их жертвовать детям, отдавать все до копеечки... Он вешал мне лапшу на уши по поводу страховки, что это нужно, чтобы компенсировать детям налог на вступление в наследство. Но это, как выяснилось, было почти враньем...", - подчеркнула Божена.

По ее словам, картина предательства начинала вырисовываться, когда она узнала, что ее нет в завещании. "Просила исправить это. Я что-то начала чувствовать. Но что-то начал чувствовать и Игорь... Чувствовал боязнь разоблачения и испуг, что я пойму все и не выдержу, уйду от него (а так и было бы, если бы я раньше вникла в его финансовые дела).", - резюмировала Рынска.

Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко.Игорь Малашенко скончался в возрасте 64 лет, в Испании. По некоторым данным он покончил с собой. Малашенко был одним из основателей НТВ. А так же генеральным директором РГТРК «Останкино».

ИСТОЧНИК KP.RU

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