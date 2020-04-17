2020-04-17T22:34:38+03:00
Звезды

"Даже у Бузовой получилось!": бывшая Гуфа советует жене Прилучного завести пробного мужчину

Агата Муцениеце активно перенимает опыт других разведенок
Ольга ЛИБГАРДТ
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Агата Муцениеце и Павел ПрилучныйАгата Муцениеце и Павел ПрилучныйФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Агата Муцениеце после того, как решила расстаться с мужем Павлом Прилучным, набирается опыта у других разведенок. Актриса приглашает на откровенный разговор известных женщин, переживших болезненный разрыв с любимым.

Агата Муцениеце откровенно призналась, что продолжает любить Павла Прилучного. По ее словам, ей никто больше не нравится. "Иногда мне хочется ему позвонить. И придумать ему оправдание: бухающий, но отец хороший", - сообщила актриса в эфире YouTube-шоу "Честный развод" своей гостье Айзе Анохиной.

Она также рассказала о своих главных страхах. "Теперь я боюсь, что никогда не смогу быть счастлива с мужчиной. Есть еще страх, что я навсегда останусь одна. Меня утешают, конечно, такие примеры, как у Ани Седоковой. Меня вдохновляет, когда женщина продолжает жить, несмотря на то, что она развелась и на то, что у нее есть дети", - поведала 31-летняя мать двоих детей.

Агата заявила, что примерно через полгода собирается начать поиски нового мужчины, но боится стать чьей-то любовницей. "Вот этого я бы не хотела", - откровенничает она.

В ответ бывшая супруга рэпера Гуфа поспешила поддержать Муцениеце. Айза обучила ее различным приемам, помогающим пережить развод. Анохина предложила ей как можно скорее начать открывать мир других мужчин и завести пробного мужика.

"Видишь, даже у Бузовой получилось! И у тебя получится! Тебе нужен мужик. Пробный. Тебе никто не откажет", - со знанием дела заявила женщина.

Бывшая Гуфа посоветовала Муцениеце отомстить Прилучному. "Самая лучшая месть, а я считаю, что мужчинам надо мстить, - это твой успех. Когда ты достигаешь чего-то, то ты просто мужчин ставишь на колени. Я обожаю ставить мужчин на колени", - сказала, как отрезала, инстадива.

Красивый незаконченный роман Прилучного и Муцениеце.Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся. Она по-прежнему его любит. Но, вероятно, сил быть рядом уже нет…

ИСТОЧНИК KP.RU

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