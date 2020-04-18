Авторемонтный абсурд: На карантине наживаются нелегальные шиномонтажки

Режим нерабочих дней, объявленный в стране, коснулся и автомобильной сферы. Закрыты дилерские центры и, стало быть, автосервисы при них. Работающие в белую мастерские и магазины с запчастями тоже вынуждены закрыться.

При этом ездить на машинах никто не запрещал, а значит, нужно менять масло, что-то ломается. И если полетит какая-то запчасть, достать ее будет настоящим приключением. Или, например, треснуло лобовое стекло: или ездишь под домокловым мечом штрафа, или пересаживаешься на общественный транспорт.

Справедливости ради отметим, что значительная часть регионов воспользовалась данными президентом полномочиями и разрешила работать салонам и мастерским.

- Очень странная ситуация сложилась. Официальным дилерам работать нельзя, зато в гаражах шиномонтажа народ активно меняет резину в сезон, - сказал «КП» президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Моисеев. - Часть регионов нас услышала: Санкт-Петербург, Самарская область и еще порядка 10 регионов, которые разрешили сервисам работать.

Кстати, и там, где первоначально о автовладельца не подумали, смягчают противовирусные меры. Так, в Приморье разрешили возобновить работу автостоянкам и дилерским центрам.

А вот в столице ситуация пока тяжелая. Большинство мастерских тут работает официально: платят налоги, делают все положенные отчисления за сотрудников. Значит, и приказ о нерабочих днях, скрепя сердце, приходится выполнять. А по стране по большей части правят бал «серые» сервисы. Они не фигурируют на радарах государства и сохраняют работу. И дилерских центров в регионах гораздо меньше, а кое-где нет вообще.

- Ушли с рынка только те, кто платит налоги, обеспечивает качественный ремонт, работает законно. То есть те, к кому можно прийти с проверкой и выписать драконовские штрафы, закрылись. Остался только «шарашгазмонтаж», - заключает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. - Поэтому автомастерские и магазины запчастей надо открывать, так как это жизнеобеспечивающий вид деятельности. Нельзя загонять максимум людей в общественный транспорт - с точки зрения распространения вируса это просто опасно. В период эпидемии нет ничего лучше, чем передвижение на частном автомобиле.

Получается, что водителей спасают в эти непростые времена нелегалы. Максимум, что им грозит, - штраф в 5 тысяч рублей.

- Недавно подъезжал к шиномонтажу, на дверях написано «Закрыто». А прямо за ним стоят три автомобиля, на них меняют колеса. Даже если официальные двери на замке, по знакомству все наладят. Это напоминает времена СССР с «черным входом» у магазинов и со знакомством с завскладом. Кому надо, найдут где починиться, - уверен президент Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. - К тому же многие дилерские центры тайно работают на свой страх и риск. Самостоятельные сервисы тоже работают и тоже об открыто не сообщают, -. - Не могу говорить за всех, но у доброй половины процесс идет. Если захотеть, найти, где отремонтировать авто, можно в любом городе страны.

По словам автоэксперта Андрея Гречанника, продолжают работать те, кто обслуживают государственные парки, автомобили такси и т. п. Кое-где работают шиномонтажки. Работают мойки самообслуживания. Привычные автосервисы чаще всего закрыты, но люди выкручиваются.

- Ищут работающие мастерские через знакомых, в соцсетях, по сарафанному радио, - рассказывает Гречанник. - Где-то просто нужно стучать в закрытую дверь, уговаривать, мол, я не из полиции, не из условного Роспотребнадзора, а просто клиент. У кого-то есть телефон знакомого мастера - простые когда-то вещи стали делаться через связи.

Есть мастерские, которые в соцсетях дают такие объявления: «Заберем вашу машину на эвакуаторе, отремонтируем и привезем назад». Все бесконтакно. И, разумеется, за наличный расчет. Официально кассовый чек отбить не могут, так как этот вид деятельности временно запрещен. Но за такой ремонт из-за эвакуатора придется заплатить 3-5 тысяч рублей сверху.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/771267" frameborder="0"></iframe> Как правильно ходить в магазин.Коронавирус изменил всю нашу жизнь. Теперь даже в магазин спокойно не сходишь! Ведь и там нужно соблюдать правила, чтобы не заразиться и не заразить других

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