Анастасию Заворотнюк в разгар пандемии коронавируса возят на химиотерапию и к нейрохирургам

В начале марта родные, близки и поклонники поздравляли Анастасию Заворотнюк с ее 49-летием. В свой день рождения звезда сериала "Моя прекрасная няня" впервые вышла на связь за время болезни и лично поблагодарила супругу Стаса Михайлова и самого певца за теплые слова. Это невероятно воодушевило публику - многие решили, что актриса пошла на поправку и самое страшное осталось позади. И вон в Светлое Христово Воскресение появилась новая информация о здоровье знаменитости.

Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось. Врачи возобновили лечение артистки. В разгар пандемии коронавируса многодетную мать регулярно возят в другую клинику на химиотерапию и к нейрохирургам, сообщает Mash.

Ушлые репортеры утверждают, что ранее из-за ослабленного болезнью организма Анастасии это было невозможно. Светские хроникеры также отметили, что с Заворотнюк в клинике живет ее муж Петр Чернышев. Мол, фигурист находится подле актрисы на всех этапах лечения и транспортировки.

Напомним, о болезни Анастасии Заворотнюк заговорили августе 2019 года. Именно тогда появилась шокирующая информация о том, что у нее диагностирован рак головного мозга. На шее звезды заметили якобы послеоперационный шрам. К тому времени актриса несколько месяцев не появлялась на публике и перестала отвечать на телефонные звонки. В октябре 2019 года родственники знаменитости подтвердили, что артистка действительно болеет. Она проходила лечение в реабилитационном центре. Близкие артистки не раз говорили, что сосредоточены на своей главной цели - помочь Насте встать на ноги.