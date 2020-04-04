Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни лично ответила сестре Дмитрия Маликова

Случилось то, чего так долго ждали миллионы поклонников и близкие Анастасии Заворотнюк. Актриса в день своего 49-летия сама вышла на связь. Она лично поблагодарила сестру Дмитрия Маликова за теплые слова.

Анастасия Заворотнюк дала надежду всем своим поклонникам, близким друзьям и родным. Впервые за время болезни актриса появилась в соцсетях. Она из своего личного аккаунта оставила сообщение в адрес Инны Маликовой.

"Инна, огромное спасибо Вам и Стасу за внимание и такое теплое поздравление!Мне было очень приятно. Ваша Настя", - такое сообщение от звезды сериала "Моя прекрасная няня" было опубликовано с ее официального аккаунта.

Комментарий был опубликован примерно в девять часов вечера в ответ на слова сестры Дмитрия Маликова. "Храни Господь", - написала Инна в группе поддержки актрисы.

Комментарий был опубликован примерно в девять часов вечера.

Именно там сегодня появились трогательные слова в честь Дня рождения Заворотнюк под ее фотографией. "Сегодняшний день - очень значимый и радостный для нас. Мы поздравляем с Днем Рождения Анастасию! В ее праздник мы желаем ей только одного, самого главного и незаменимого - здоровья! Потому что все остальное, важное, любимое и настоящее, у нее действительно есть. Это был очень непростой год, и тем дороже и ценнее осознавать, как много людей разделили эту ситуацию с нами. Низкий поклон врачам и всему медицинскому персоналу за все то, что вы уже сделали и продолжаете делать для Насти... Благодаря вам, вашим молитвам, мы точно знаем, что чудо возможно...", - обратились близкие к поклонникам "прекрасной няни".

Вполне возможно, что скоро семья Анастасии выступит с официальным заявлением и расскажет о том, что актриса пошла на поправку. На это указывает и активность старшей дочери Заворотнюк в соцсетях. До недавнего времена Анна хранила молчание. Но последние две недели девушка каждый день общается с подписчиками, рассказывая о своей семье и переживаниях по поводу мамы.

Напомним, Анастасия Заворотнюк всегда была близка со своей старшей наследницей. Девушка долгое время жила в США. В августе 2019 года Заворотнюк-младшая вернулась в Россию. Ее приезд совпал с новостями о том, что актриса тяжело больна. Сообщалось, что у нее диагностировали рак мозга. К тому времени актриса несколько месяцев не появлялась на публике и перестала отвечать на телефонные звонки. В октябре 2019 года родственники знаменитости подтвердили, что артистка действительно болеет. Она проходила лечение в реабилитационном центре.