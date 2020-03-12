2020-03-12T18:35:11+03:00
Звезды

"Не приведи Господь столкнуться с подобными ударами судьбы": дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о своей боли

Анна Заворотнюк поблагодарила поклонников за теплые слова и молитвы
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анна ЗаворотнюкАнна ЗаворотнюкФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Старшая дочь Анастасии Заворотнюк после нескольких месяцев молчания почти теперь каждый день оставляет философские сообщения в блоге. Анна Заворотнюк обнародовала новую публикацию, в которой объяснила причину своей активности в соцсети.

"До последних нескольких дней у меня не было ни желания, ни сил выходить на связь с миром. Я закрылась в своей ракушке. Боль живет во мне каждую секунду, и поверхностные суждения некоторых людей, которые, не приведи Господь когда-нибудь столкнуться с подобными ударами судьбы, не имеют права меня судить", - заявила Анна Заворотнюк.

Она отметила, что ей захотелось выплескивать свои мысли, так как это помогает ей найти точку опоры. "Я пытаюсь стать сильнее. Чувствую, что вы мне в этом помогаете теплыми словами и молитвами за мою самую лучшую на свете маму", - добавила Анна.

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Что же такое счастье?
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Она также порассуждала на тему счастья. "У каждого счастье свое. Ведь счастье - это не точка назначения, а путь. Для меня счастье - проснуться и осознать, что все мои близкие и родные живы и здоровы. Любить и быть любимой...", - поделилась Заворотнюк-младшая.

Фолловеры поблагодарили Анну за откровение и обратили внимание, что на последних снимках она выглядит похудевшей и уставшей. Подписчики бросились спрашивать, как себя чувствует девушка. "Аня, вы такая худенькая", "Руки! Просто ниточки!", "Аня, вы так от переживаний похудели?", - высказались встревоженные комментаторы. Они переживают, что болезнь звезды сериала "Моя прекрасная няня" негативно сказалась на ее дочери.

Напомним, Анастасия Заворотнюк по-прежнему продолжает борьбу с тяжелым недугом. О ее болезни стало известно в августе 2019 года. Именно тогда появилась шокирующая информация о том, что у актрисы диагностирован рак головного мозга. В октябре 2019 года родственники знаменитости подтвердили, что артистка действительно болеет. Она проходит лечение в реабилитационном центре. Сейчас близкие сосредоточены на своей главной цели - помочь Насте встать на ноги, о чем они неоднократно заявляли.

Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

ИСТОЧНИК KP.RU

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